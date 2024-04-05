Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

Поступающая информация обрабатывается разведкой и украинской армией, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал вероятное развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность нового масштабного наступления страны-агрессора РФ.

"Мне кажется, что представители наших Вооруженных Сил, Генерального штаба, Министерства обороны активно об этом говорят. – где идут концентрации, как они этому противодействуют, где они готовятся. И Харьковское направление, и Донецкое, и Луганское, и Запорожское – все об этом активно говорят", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

При этом представитель ОП оценил сообщения о том, что оккупанты якобы собираются штурмовать Харьков.

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"Хочу, чтобы мы здесь правильные акценты поставили. Много информации от России, которая должна напугать, мол, они Харьков будут захватывать и тому подобное. К этому надо критически относиться. Есть абсолютно объективная информация на основании данных нашей разведки. Президент об этом говорит – что Россия будет использовать возможность накопить определенный ресурс для едва ли не последней попытки продавить нашу оборону на соответствующих направлениях", - сказал он.

Советник главы ОП уточнил, что соответствующая информация обрабатывается разведкой и войсками.

"Для нас сейчас понятно, где и что Россия делает, где она концентрируется, ведь это же разведки. Они абсолютно спокойно, значительно профессиональнее, чем россияне, работают. Наши партнеры – аэроразведки, электронные, космические разведки дают данные, можно проанализировать", - говорит он.

Подоляк также резюмировал, что в нынешней войне не может быть замораживания, ведь это означает продолжение войны.

"В этой войне нет вопроса заморозки, потому что замораживание – это продолжение войны. В этой войне есть вопрос поражения России", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Угроза нового наступления РФ

Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

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