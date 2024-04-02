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РФ готовит массированное наступление: названы направления и сроки удара

Алексей Тесля
2 апреля 2024, 09:41
Врагу необходимо компенсировать потери, которые он понес за последнее время, говорит Александр Коваленко.
РФ готовит массированное наступление: названы направления и сроки удара
Враг может пойти в новое наступление, не исключает Александр Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 43 окрема механізована бригада, facebook.com

Российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Эксперт напомнил, что врагу необходимо компенсировать потери, которые он понес за последнее время, поэтому в течение лета ожидается формирование новых подразделения, а также доукомплектация тех, которые пока не сформированы.

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Цель вражеского наступления

Он не исключает, что целью РФ остается оккупация Донецкой и Луганской областей, а также попытка захвата Запорожской области на левом берегу Днепра.

Первый сценарий:

Атаки РФ могут разворачиваться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого врагу необходимо активизироваться и на:

  • Лиманском;
  • Северском;
  • Бахмутском направлениях.

Второй сценарий:

  • Попытка россиян оккупировать Курахово и Угледар;
  • Для этого оккупантам важен контроль над дорогой 0532, которая является логистической артерией от Марьинки на Угледар.

"Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Сладкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", - уточнил эксперт.

Кроме того, Коваленко не исключает, что враг может попытаться во второй половине года снова активизировать наступательные действия в районе Купянска.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ может начать масштабное наступление на одном направлении. ВСУ, похоже, отбили батальонную механизированную атаку РФ вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая подобная атака с начала кампании по захвату Авдеевки.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

Как сообщалось ранее, издание The Economist писало о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

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