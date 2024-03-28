Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

Есть опасение, что с начала лета 2024 русские войска начнут новое большое наступление на позиции ВСУ. Об этом говорится в материале западного издания The Economist.
В нем сообщается, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.
По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США рискует позволить стране-агрессору России прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.
По информации The Economist, теракт в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта, скорее всего, облегчить российскому диктатору Владимиру Путину задачу по мобилизации агрессорской армии ‒ поскольку он использует его для того, чтобы заявить, мол, Россия должна быть сильной "перед лицом кровожадных врагов".
В материале также отмечают, что попытки провести масштабную мобилизацию в Украине "застряли в витках демократического процесса", поскольку к законопроекту о мобилизации были поданы тысячи поправок. А президент Владимир Зеленский, по версии The Economist, якобы не приложил достаточно усилий ‒ из-за опасений принимать непопулярные решения и недостатка средств на мобилизацию в бюджете.
Кроме того, The Economist пишет, что Украина опаздывает с укреплением собственных оборонительных позиций. Там считают, что власти страны "все еще мечтают о новом контрнаступлении" и боятся, что нынешняя линия фронта может "превратиться в границу", которая "отрезает часть страны и лишает ее большей части выхода к морю".
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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