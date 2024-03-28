Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

Летом страна-агрессор Россия может начать новое большое наступление по всему фронту, пишет авторитетное западное издание The Economist.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-letom-2024-go-mozhet-organizovat-nastuplenie-the-economist-10553741.html Ссылка скопирована

В издании The Economist считают, что Украина запаздывает с укреплением собственных оборонных позиций / 93-я бригада ОМБр "Холодный Яр", ua.depositphotos.com

Есть опасение, что с начала лета 2024 русские войска начнут новое большое наступление на позиции ВСУ. Об этом говорится в материале западного издания The Economist.

В нем сообщается, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США рискует позволить стране-агрессору России прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.

видео дня

По информации The Economist, теракт в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта, скорее всего, облегчить российскому диктатору Владимиру Путину задачу по мобилизации агрессорской армии ‒ поскольку он использует его для того, чтобы заявить, мол, Россия должна быть сильной "перед лицом кровожадных врагов".

В материале также отмечают, что попытки провести масштабную мобилизацию в Украине "застряли в витках демократического процесса", поскольку к законопроекту о мобилизации были поданы тысячи поправок. А президент Владимир Зеленский, по версии The Economist, якобы не приложил достаточно усилий ‒ из-за опасений принимать непопулярные решения и недостатка средств на мобилизацию в бюджете.

Кроме того, The Economist пишет, что Украина опаздывает с укреплением собственных оборонительных позиций. Там считают, что власти страны "все еще мечтают о новом контрнаступлении" и боятся, что нынешняя линия фронта может "превратиться в границу", которая "отрезает часть страны и лишает ее большей части выхода к морю".

Бои на Авдеевском направлении - последние новости по теме

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает попыток продвинуться на запад от оккупированной Авдеевки, используя преимущество в численности. Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Российские потери во время наступательных действий на Авдеевском направлении чрезвычайно велики. Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК 3 ОШБр Анатолий Никитин.

За последние дни интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред