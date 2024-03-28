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Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

Дмитрий Видоменко
28 марта 2024, 15:58
Летом страна-агрессор Россия может начать новое большое наступление по всему фронту, пишет авторитетное западное издание The Economist.
Наступление РФ
В издании The Economist считают, что Украина запаздывает с укреплением собственных оборонных позиций / 93-я бригада ОМБр "Холодный Яр", ua.depositphotos.com

Есть опасение, что с начала лета 2024 русские войска начнут новое большое наступление на позиции ВСУ. Об этом говорится в материале западного издания The Economist.

В нем сообщается, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США рискует позволить стране-агрессору России прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.

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По информации The Economist, теракт в подмосковном концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта, скорее всего, облегчить российскому диктатору Владимиру Путину задачу по мобилизации агрессорской армии ‒ поскольку он использует его для того, чтобы заявить, мол, Россия должна быть сильной "перед лицом кровожадных врагов".

В материале также отмечают, что попытки провести масштабную мобилизацию в Украине "застряли в витках демократического процесса", поскольку к законопроекту о мобилизации были поданы тысячи поправок. А президент Владимир Зеленский, по версии The Economist, якобы не приложил достаточно усилий ‒ из-за опасений принимать непопулярные решения и недостатка средств на мобилизацию в бюджете.

Кроме того, The Economist пишет, что Украина опаздывает с укреплением собственных оборонительных позиций. Там считают, что власти страны "все еще мечтают о новом контрнаступлении" и боятся, что нынешняя линия фронта может "превратиться в границу", которая "отрезает часть страны и лишает ее большей части выхода к морю".

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Бои на Авдеевском направлении - последние новости по теме

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает попыток продвинуться на запад от оккупированной Авдеевки, используя преимущество в численности. Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Российские потери во время наступательных действий на Авдеевском направлении чрезвычайно велики. Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК 3 ОШБр Анатолий Никитин.

За последние дни интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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