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"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

Юрий Берендий
28 марта 2024, 11:40обновлено 28 марта, 12:20
В 3 ОШБр рассказали о боях на Авдеевском направлении и отметили, что Силы обороны Украины занимают тактически более выгодные позиции в отличие от россиян.
'Ситуация напряженная': в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки
В 3 ОШБр раскрыли детали тяжелых боев в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Враг не оставляет попыток продвигаться на запад от оккупированной Авдеевки, используя преимущество в живой силе. Об этом в эфире 24 канала рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

По его словам, ситуацию на Авдеевском направлении фронта удалось несколько стабилизировать.

"Наша бригада и бригады, которые работают на этом направлении, не только не позволили противнику реализовать свои планы, но и нанесли и продолжают наносить довольно сильные удары по пехоте, технике и делать все, чтобы уничтожать врага", - сообщил Кудряшов.

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Родион Кудряшов отметил, что в последнее время интенсивность боевых действий на Авдеевском направлении фронта немного уменьшилась, но противник продолжает активно использовать пехоту для штурмовых операций.

Он акцентирует на том, что российские войска продолжают давить на всех участках, за которые отвечает Третья штурмовая бригада, используя ночные и FPV-дроны, а также большое количество артиллерии. Однако ситуация пока полностью контролируется Вооруженными силами Украины

Военный отмечает, что на данный момент линия фронта является достаточно стабильной. Вооруженные силы Украины успешно расположили все средства огневой поддержки.

"Есть определенные плюсы в применении артиллерии, потому что во время наступления на Авдеевском направлении наша артиллерия не могла отрабатывать, вести контрбатарейную борьбу на сто процентов, сейчас эта ситуация исправлена, но не в смысле количества боеприпасов к артиллерийским средствам, но это уже другая история", - добавил Кудряшов.

Кудряшов добавляет, что сейчас враг пользуется преимуществами в количестве человеческих ресурсов и контролирует господствующие высоты, особенно в районе Авдеевки. Это позволяет ему эффективно использовать дроны и осуществлять наблюдение за передним краем.

"Ситуация напряженная, но контролируемая Вооруженными Силами", - отметил он.

Кроме того, майор ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины смогли организовать эффективную оборону на этом направлении благодаря ригидному расположению водоемов.

По словам Кудряшова, в районе Семеновки и Орловки украинская армия разместила оборонительные линии по водной глади, что затрудняет возможность противника проводить штурмовые операции. Враг вынужден использовать временные переправы, иногда пехота пытается переплывать водоемы собственноручно.

"Если мы смотрим на тактическую ситуацию, то эти позиции у нас более выгодные, чем позиции врага", - резюмировал Кудряшов.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Бои на Авдеевском направлении - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин сообщил, что украинским военным удалось снизить темп наступательных операций российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Россияне в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении несут чрезвычайно большие потери. Об этом сообщил младший сержант батальона БПАК 3 ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").

В течение последних дней интенсивность штурмовых действий российских войск в районе Авдеевки уменьшилась. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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