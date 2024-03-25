Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

Украинские защитники отмечают, что 146 оккупантов были уничтожены, а 287 - ранены.

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ВСУ уничтожают врага на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

За неделю украинские защитники под Авдеевкой в Донецкой области уничтожили батальон оккупантов.

Также им удалось поразить два танка и вражеские дроны, говорится в сообщении в Telegram Третьей штурмовой бригады ВСУ.

"За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону", - уточняется в сообщении.

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Украинские защитники отмечают, что 146 оккупантов были уничтожены, а 287 - ранены. Потери РФ:

дроны SuperCam;

дроны "Ланцет";

два танка Т-80;

БМП-3;

САУ "Нона-С".

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой - уничтожить максимум", - добавили в 3 ОШБр.

/ t.me/ab3army

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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