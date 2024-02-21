Война с Россией может затянуться: генерал рассказал, сколько еще продлятся бои

Генерал Романенко указывает на то, что Украина переходит в ресурсную войну с Россией.

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Генерал рассказал, сколько еще продлится война / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

По оценкам западных специалистов, россияне еще минимум два года могут успешно вести так называемую "СВО". Однако все-таки их ресурсы могут иссякнуть быстрее. Но Россия-ресурсное государство, и силы пока еще у нее есть. об этом во время чата на Главреде сообщил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам война может затянуться на годы, если события будут такими, как мы наблюдаем в последнее время.

"Мы переходим в ресурсную войну, а ее исход зависит от того, какого рода ресурс будет у сторон. Пока что все свидетельствует о том, что война может длиться несколько лет. Безусловно, могут быть непредвиденные обстоятельства, которые изменят ситуацию, но в целом тенденция такова", - указывает Романенко. видео дня

Генерал подчеркивает, что война России против Украины может продолжаться еще 2-3 года.

"Плюс нужно разделять понятие приостановления ведения боевых действий и завершения войны, то есть подписания сторонами соответствующих дипломатических документов. Например, до сих пор такие документы не подписаны между РФ и Японией, а боевые действия закончились в 1945 году. И это не единичный пример. Такую возможность тоже нужно учитывать", - резюмировал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Российские войска усилили наступательные действия в направлении села Роботино Запорожской области. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Ситуация на Авдеевском направлении значительно изменилась. Вражеская сторона не останавливает свои наступательные действия и пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Вооруженные силы Украины в 2025 году запланировали контрнаступательную операцию, при условии успешного содержания обороны в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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