Заместитель командира 3 ОШБр отметил. что россияне продолжают наступление в районе Авдеевки сосредоточившись на населенном пункте Ласточкино.

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Россияне применили новую тактику для наступления после захвата Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ситуация на Авдеевском направлении ощутимо изменилась. Вражеская сторона не прекращает свои наступательные действия и пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Жорин указал, что сейчас ситуация на этом направлении ощутимо изменилась. Украинские защитники перегруппировались на более выгодные тактические позиции, с которых удобнее вести оборону. На этих позициях они сейчас находятся и выполняют свои боевые задачи.

"Ситуация существенно изменилась, по сравнению с теми событиями, которые происходили непосредственно в городе. То, что происходило в городе, - это страница героизма пехоты в чрезвычайно сложных, неравных и адских условиях. Причем не в совсем удобном тактическом положении, с врагом, который преобладает, с постоянными КАБами", - подчеркнул Жорин. видео дня

Он также отметил, что противник не прекращает своих попыток и продолжает следующие действия за пределами города, сосредотачивая основные усилия в направлении населенного пункта Ласточкино.

Жорин сообщил, что в этот район российское командование перебросило значительное количество личного состава и техники. Только сегодня утром было уничтожено 5 боевых машин пехоты и несколько рот пехоты. Он подчеркнул, что это не единственный такой случай, а скорее постоянные атаки в течение нескольких дней, которые сопровождаются использованием техники и без нее. Оккупанты пытаются прорваться пешком, а также используют технику, включая танки.

"У них достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия. Только мы теперь находимся в лучшем тактическом положении. Превосходство сил там существенно не изменилось. У врага до сих пор много техники, личного состава, работает авиация", - сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Дополнительно, сейчас наблюдаются случаи, когда российские военные атакуют позиции ВСУ с помощью беспилотников типа "Ланцет". Жорин отметил, что ранее россияне не использовали эту тактику.

"Сейчас они делают абсолютно все, чтобы продавить нашу оборону на тех рубежах, которые мы ее занимаем. Успеха на данный момент они не имеют", - подытожил Жорин, рассказывая о ситуации на Авдеевском направлении.

Ситуация в Авдеевке

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Данилов выразил мнение, что если бы Вооруженные Силы Украины имели достаточно боеприпасов и средств поражения для того, чтобы остановить врага, они бы это сделали.

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

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