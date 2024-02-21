Решение было "стратегическим": Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

Если Украина не будет получать критически необходимые пакеты помощи, военные будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать.

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В Пентагоне прокомментировали выход Сил обороны из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, instagram/libkos, скриншот

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки - это решение назвали "стратегическим". Как заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, защитников Украины вывели из Авдеевки для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Сингх отметила: если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военные будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города они могут удерживать, передает Укринформ.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизни и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", - подчеркнула заместитель спикера Пентагона. видео дня

Сингх предоложила, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

"Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но я не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Но они ежедневно ведут борьбу, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе", - сказала она.

Также, по ее словам, как только Конгресс обеспечит полномочия по финансированию военной помощи Украине, Пентагон сможет достаточно быстро доставить украинцам пакеты, выделенные по распоряжению президента (PDA).

Обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы всякий раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

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