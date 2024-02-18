Авдеевка далась русским 'большой ценой': раскрыты потери РФ за время всей операции

Среди прочего, РФ только в районе Авдеевки потеряла пять своих самолетов.

https://glavred.info/ukraine/avdijivka-dalas-rosiyanam-velikoyu-cinoyu-rozkrito-vtrati-rf-za-chas-vsiyeji-operaciji-10542725.html Ссылка скопирована

РФ захватила Авдеевку после четырех месяцев изнурительного и кровопролитного наступления / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат. Потери врага раскрыл генерал, командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", - говорится в сообщении генерала.

Указывается, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

видео дня

личного состава - 47 186 человек;

танки - 364;

артиллерийские системы - 248;

боевые бронемашины - 748;

самолеты - 5.

Битва за Авдеевку

17 февраля военное командование сообщило о выходе ВСУ из Авдеевки - войска вывели на заранее подготовленные позиции.

В Третьей штурмовой бригаде уточнили, что ВСУ таким образом еще и "выровняли линию фронта".

"До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций... Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - рассказали в бригаде.

Впоследствии аналитики ISW отметили, что с начала 2023 года войска РФ увеличили применение планируемых бомб, но недавнее их массовое применение в Авдеевке - первый случай, когда оккупанты использовали их в таком количестве, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.