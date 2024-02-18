Авдеевка далась русским 'большой ценой': раскрыты потери РФ за время всей операции

В течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат. Потери врага раскрыл генерал, командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", - говорится в сообщении генерала.
Указывается, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции (с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:
- личного состава - 47 186 человек;
- танки - 364;
- артиллерийские системы - 248;
- боевые бронемашины - 748;
- самолеты - 5.
Битва за Авдеевку
17 февраля военное командование сообщило о выходе ВСУ из Авдеевки - войска вывели на заранее подготовленные позиции.
В Третьей штурмовой бригаде уточнили, что ВСУ таким образом еще и "выровняли линию фронта".
"До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций... Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - рассказали в бригаде.
Впоследствии аналитики ISW отметили, что с начала 2023 года войска РФ увеличили применение планируемых бомб, но недавнее их массовое применение в Авдеевке - первый случай, когда оккупанты использовали их в таком количестве, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.
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