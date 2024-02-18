ВСУ поразили самолет ВКС РФ: пилот направил его в населенные пункты на Луганщине

Жители оккупированного села Дьяково Антрацитовского района увидели, как российский военный самолет упал на улицу, где живут люди, сказал Артем Лысогор.

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Кадры падения российского военного самолета в район населенного пункта / Скриншот видео Telegram-канал Луганская ОВА

Бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Артем Лысогор.

В Telegram-канале пресс-службы ОВА он рассказал о том, что жители захваченного села Дьяково увидели, как российский истребитель падает в район, где живут люди.

"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда поджарили уже его - думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине. Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно", - подчеркнул Артем Лысогор. видео дня

Кадры падения истребителя РФ в Луганской области:

Пилот ВКС РФ направил самолет не в леса и поля, а в населенные пункты - Лысогор / Скриншот Главред

ВСУ сокрушили российские Су-34 и Су-35

ВСУ уничтожили три российских самолета на восточном фронте, сообщил главнокомандующий войск Александр Сырский. В частности, 17 февраля было сокрушено два вражеских Су-34 и один Су-35. Информацию также подтвердили и в Воздушных силах.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что судьба пилотов сбитых российских Су пока неизвестна. Они пытались катапультироваться.

В Воздушных силах утром 18 февраля сообщили, что ВСУ сбили российский Су-34. Вражеский самолет был поражен в 6 утра.

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