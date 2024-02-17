ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали

Украинские военные успешно ликвидировали три российских самолета на Востоке.

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ВСУ сбили три самолета РФ / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Википедия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что сегодня утром, 17 февраля, на Восточном направлении украинские бойцы успешно уничтожили три российских самолета.

"Во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили сразу три российских самолета: 2 Су-34 и один Су-35", - заявил Сырский на странице в Facebook.

Армия Украины уничтожила три самолета РФ / фото: t.me/kpszsu

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук также подтвердил уничтожение вражеских самолетов.

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"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35", - сообщил Олещук.

Напомним, что 29 января, в Луганской области, украинские военные сбили российский самолет Су-34. Известно, что за весь период полномасштабного вторжения, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

В оккупированном Крыму 31 января прогремела серия взрывов на аэродроме Бельбек. Взрывы слышали в Симферополе, Сакском районе и в Евпатории. После взрывов оккупационная "власть" объявила воздушную тревогу.

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