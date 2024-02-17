'Путин со своими головорезами': российский социолог раскрыл, что произошло с Навальным

Игорь Эйдман считает, пока жив Путин, не только Украина или российские оппозиционеры находятся под угрозой, а весь мир.

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Путин виноват в смерти Навального / коллаж: Главред, фото: Мосгорсуд, скриншот: видео

В интервью Главреду российский социолог Игорь Эйдман отреагировал на смерть оппозиционера Алексея Навального. В Сети появилось видео с заседания суда накануне, где Навальный не выглядел человеком, у которого были проблемы со здоровьем. Эксперт рассказал, что с ним произошло.

"Конечно же, его убили Путин со своими головорезами. Совершенно очевидно, что у власти в России находится абсолютно сумасшедший человек, патологически злобный и мстительный. Такой себе Чикатило. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить. После этого договариваться с Путиным - все равно, что с маньяком. Сегодня он договорился, а завтра подточил топор и снова побежал убивать людей", - пояснил Эйдман.

Российский социолог считает, пока жив Путин, не только Украина или российские оппозиционеры находятся под угрозой, но и весь мир, потому что никто не будет знать, чего ждать от диктатора завтра.

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Смерть Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Оппозиционер отбывал наказание в ХМАО, в тюрьме "Полярный волк" поселка Харп. Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание - врачи констатировали смерть осужденного.

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. По словам Зеленского, Путин должен понести ответственность за свои действия, ведь Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война.

Стало известно, каким было последнее расследование Навального, после которого его посадили. Навальный опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит российскому диктатору Путину.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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