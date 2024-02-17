Путин - параноик, существование Навального было для него раздражителем - Эйдман

Пока жив Путин, не только Украина или российские оппозиционеры находятся под угрозой, но и весь мир, считает эксперт.

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Путин стал Чикатило, смерть Навального для оппозиционеров не последняя - Эйдман / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот

16 февраля в российской колонии умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По информации российских властей, Навальному стало плохо после прогулки и он потерял сознание.

Навальный отбывал наказание в ХМАО, в тюрьме "Полярный волк" поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области, где политик регулярно попадал в штрафной изолятор.

В интервью Главреду российский социолог Игорь Эйдман рассказал, возможны ли протесты в России и какой будет реакция Запада.

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После сообщений о смерти Навального, в Сети появилось видео с заседания суда накануне, где Навальный не выглядел человеком, у которого были проблемы со здоровьем. Как вы считаете, что с ним произошло?

Конечно же, его убили Путин со своими головорезами. Совершенно очевидно, что у власти в России находится абсолютно безумный человек, патологически злобный и мстительный. Этакий Чикатило. Путину было мало отравить Навального, посадить его в ШИЗО и отправить за Полярный круг, нужно было еще и уничтожить. После этого договариваться с Путиным – все равно, что с маньяком. Сегодня он договорился, а завтра подточил топорик и снова побежал убивать людей.

Пока жив Путин, не только Украина или российские оппозиционеры находятся под угрозой, но и весь мир, потому что никто не знать, чего ждать от этого маньяка завтра.

Отразится ли смерть Навального на ситуации в России – может ли она стать неким "черным лебедем" для Путина?

Пока Путин контролирует инструменты насилия в РФ, ему ничего не угрожает. Конечно, очень многие будут возмущены, причем речь идет не только о поклонниках и сторонниках Навального. Но что они могут сделать? Ничего. Как и в случае со вторжением России в Украину, когда несколько десятков тысяч человек пытались протестовать, вышли на улицы, но огребли на демонстрациях, были задержаны по административным, уголовным статьям и убежали, после чего все закончилось. То же самое будет и сейчас, ведь пока инструмент насилия находится в руках у власти, людям трудно протестовать.

То есть вы считаете, что россияне сейчас не станут выходить на протесты?

Кто-то, возможно, и будет выходить, но объективно это ни к чему не может привести. Тем карателям, которые бьют людей дубинками и запихивают в тюрьмы, наплевать на Навального, от этого они будут вести себя иначе. Как и ФСБ, милиции и головорезам, которых наняли воевать в Украине. Конечно, возмущение людей будет, но поскольку Путин может контролировать инструменты насилия, скорее всего, мы этого возмущения даже не увидим.

Кстати, как вы считаете, почему Путин решил убить Навального только сейчас, спустя столько времени после его пребывания в колонии? Это связано с выборами?

Действия Путина сложно оценивать с точки зрения рациональности. Он, как мы видим в том числе и по недавнему его интервью абсолютно безумен. Что его сподвигло на этот шаг – неизвестно. Может быть утром проснулся, подумал: "Давай-ка я Навального убью". А после этого позвонил Бортникову и распорядился.

По вашему мнению, как Запад может на это реагировать?

Убийство Навального – это, при всем трагизме, всего лишь убийство одного человека. Путин уже развязал войну и каждый день убивает в Украине десятки людей. Безусловно, коллективный Запад выразит свое возмущение, но после начала полномасштабной агрессии он уже предъявил Путину все, что мог. Идти дальше, то есть вступать в войну против России, Запад не готов – там не сделали этого из-за агрессии против целой страны, не то, что против одного Навального. Все санкции против РФ без серьезной угрозы для собственной экономики в странах Запада уже тоже ввели. Разве что остаются частные санкции, например, против сотрудников ФСИН, но это все – детский сад, поскольку ни к чему не приведет.

Когда Навального отравили, это было неприятно для России, поскольку тогда у РФ еще сохранялись взаимоотношения со странами Запада. После 24 февраля 2022 никаких отношений нет, это вялая драка, где каждая из сторон боится переходить некие красные линии и применять более радикальные средства.

Вы сказали, пока Путин контролирует инструменты насилия в России, ему ничто не грозит. Станет ли Путин что-либо предпринимать для того, чтобы перебить повестку вокруг гибели Навального?

Ему и не нужно этого делать. Разве что прочтет еще одну трехчасовую бредовую лекцию о мировой истории, только в этот раз, возможно, начнет ее со времен динозавров и мамонтов.

Путин – психически нездоровый человек. Это ни в коем случае его не оправдывает, но это не значит, что он не отвечает за свои действия. Путин должен ответить за свои действия. Но им, как и в случае с Чикатило, движут параноидальные идеи, шизоидная злоба и тяга к насилию.

В истории с Пригожиным все также обвиняли Путина в причастности. Кто может быть следующей жертвой после Навального – осталась ли внутри РФ еще хоть какая-то условная оппозиция?Например, тот же Гиркин, который сейчас сидит в тюрьме.

У Путина ни внутри России, ни за рубежом нет оппозиции, которая могла бы ему помешать, но это не значит, что он не продолжит убивать. Навальный, в отличие от Пригожина, который был опасен для Путина, ничем не мог ему помешать, кроме своей позиции. Но по большому счету Путин сталкивался с ней много лет, и за все эти годы это никак ему не навредило. Путин – параноик. Навальный явно был для него раздражителем и Путина злило само его существование, но является ли Гиркин для него таким же раздражителем – неизвестно. Путин, вероятно, продолжит убивать оппозиционеров, но кто это будет – я гадать не решаюсь.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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