УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

Дмитрий Видоменко
16 февраля 2024, 13:28обновлено 16 февраля, 14:15
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Навальный
Алексей Навальный умер в тюрьме "Полярный волк" / коллаж Главред, скриншоты из видео

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Алексей отбывал наказание в ХМАО, в тюрьме "Полярный волк" поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в штрафной изолятор.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН по региону.

видео дня

Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

"Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - написали представители российского военного ведомства.

7890

Следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии, сообщает управление СК по ЯНАО.

Жалоб на здоровье от Навального не поступало, сообщила Общественная наблюдательная комиссия ЯНАО.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ направила комиссию в колонию на Ямале для выяснения обстоятельств смерти Алексея Навального, сообщает пресс-служба ФСИН.

Как пишет российское пропагандистское СМИ RT со ссылкой на собcтвенные источники, у Навального внезапно оторвался тромб.

Как сообщил "придворный" журналист Андрей Колесников со ссылкой на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам хозяин Кремля уже о смерти Навального знает.

"Да, ему доложено. Разбираться будут медики," - сказал кремлевский глашатай.

Как написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, у соратников оппозиционера нет доказательств, что тот реально умер.

"Федеральная служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу распространяет информацию о смерти Алексея Навального в ИК-3. Подтверждения этому у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас находится на пути в Харп. Как только у нас появится информация, мы сообщим об этом", - сказал он.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен пробыть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

В августе 2023 года Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима (город Мелехово).

В декабре 2023 года стало известно, что Навальный пропал из этой тюрьмы. И лишь через некоторое время появилась информация о том, что он оказался в тюрьме "Полярный волк".

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Алексей Навальный смерть Навального
Реклама

Главное за день

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

13:28 Мир
"Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

"Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

13:25 Украина
"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

13:07 Украина
Все главные новости

Популярное

Полное фиаско: Киркорова вывернуло от увиденного в оккупированной Горловке 37900

Полное фиаско: Киркорова вывернуло от увиденного в оккупированной Горловке

Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека 4360

Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека

Меня уже посадили : Алексея Панина арестовали в РФ 2449

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ 1865

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

Последние новости

13:49

"Не вызывайте сантехника": блогер показал, как пробить засор при помощи пальца

13:29

Что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь: 6 важных правил, которые нужно знать

13:28

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

13:25

"Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

13:08

Буданов сказал, что Украине нужно для победы над Россией

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:07

"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

12:54

590 млн в госбюджет и 187,5 млн для ВСУ: в BROCARD отчитались о результатах 2023 года новости компании

12:49

Украинский музыкант отменил концерты и отправился на фронтВидео

12:31

Угроза нападения России на НАТО: у Байдена раскрыли позицию Путина

Реклама
12:19

Приезжать в Донецк и преподавать: путинский холуй Безруков "подлизнул" Кремлю

12:14

Почему нельзя спать на двух подушках: какую беду это может навлечь

12:13

Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома

12:10

"Начинаются два важных дня": Зеленский прибыл с визитом в Германию

11:58

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмоваяВидео

11:56

Перевод часов на летнее время 2024: когда и в какую сторону крутить стрелки

11:55

Это лучший мясной рецепт: готовим свиные крученики с грибами

11:33

Замена Сырского на Залужного: в Госдепе назвали сценарий для Украины

11:05

Страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины - Politico

10:58

Температура до +12 и дожди: синоптик сказал, где в выходные будет теплее всего

10:55

Пересчет пенсий в Украине: кому повезет и как это будут делать

Реклама
10:45

Два года для Украины и конец запасов РФ: в Forbes сделали прогноз о войне на истощение

10:43

Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая запрещает ее выкладывать в соцсети

10:11

Такого не было даже в Бахмуте: РФ бьет фосфором и десятками КАБов по ВСУ в АвдеевкеВидео

10:07

Китайский гороскоп на 17 февраля: Дракону - уныние, Коню - сильная уверенность

09:57

В ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье

09:49

Гороскоп на завтра 17 февраля 2024: Близнецам просить о помощи, Весам - давление

09:40

Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд

09:40

Что происходит у Авдеевки и на левобережье Херсонщины: в Генштабе раскрыли детали

08:58

"Продвинуться дальше": в ISW дали прогноз, что будет в случае захвата Авдеевки

08:51

Украину не позовут в НАТО в 2024 году — Госдеп США

08:10

Морской бой складывается в пользу Украинымнение

08:01

Судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов - экс-командир "Айдара"

07:54

Военная помощь Украине: Палата представителей США не одобрила закон и ушла на каникулы

07:35

Только гений за 12 секунд догадается, какое животное на рисунке: загадка с "изюминкой"

07:22

РФ действует как в Бахмуте: в ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами

06:44

Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

06:10

Способен ли Трамп сдать Украину?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у настоящей совы: надо найти опечатку

05:30

Из 13 БДК осталось 8: последствия ударов ВСУ по флоту России в Черном море

04:48

Как вывести пятна с белых кроссовок: 5 средств, которые спасут обувь

Реклама
04:15

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

03:45

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

03:17

Чего боятся колорадские жуки: чем опрыскивать кусты и что посадить рядом

02:45

Бить дронами по Москве и Питеру: в ВСУ раскрыли ключевые цели на территории РФ

02:15

Цвет покроет весь сад: эксперт назвал 4 растения, которые надо обрезать в феврале

01:43

Лишь каждый пятый решит головоломку: нужно найти разбитое сердце за 42 секунды

00:44

Виталий Козловский рассказал о тяжелой личной утрате

00:05

С глазами, в которых можно утонуть: Пономарев показал редкое фото красавца-сына

15 февраля, четверг
23:37

"Затыкают рот родственникам": РФ максимально скрывает потери на "Цезаре Куникове"

22:45

РФ соберет "отмороженные" страны и террористов: Подоляк о риске Третьей мировой войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять