Алексей Навальный умер в русской тюрьме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

https://glavred.info/world/aleksey-navalnyy-umer-v-russkoy-tyurme-10542257.html Ссылка скопирована

Алексей Навальный умер в тюрьме "Полярный волк" / коллаж Главред, скриншоты из видео

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Алексей отбывал наказание в ХМАО, в тюрьме "Полярный волк" поселка Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в штрафной изолятор.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН по региону.

видео дня

Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

"Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - написали представители российского военного ведомства.

Следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии, сообщает управление СК по ЯНАО.

Жалоб на здоровье от Навального не поступало, сообщила Общественная наблюдательная комиссия ЯНАО.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ направила комиссию в колонию на Ямале для выяснения обстоятельств смерти Алексея Навального, сообщает пресс-служба ФСИН.

Как пишет российское пропагандистское СМИ RT со ссылкой на собcтвенные источники, у Навального внезапно оторвался тромб.

Как сообщил "придворный" журналист Андрей Колесников со ссылкой на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам хозяин Кремля уже о смерти Навального знает.

"Да, ему доложено. Разбираться будут медики," - сказал кремлевский глашатай.

Как написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, у соратников оппозиционера нет доказательств, что тот реально умер.

"Федеральная служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу распространяет информацию о смерти Алексея Навального в ИК-3. Подтверждения этому у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас находится на пути в Харп. Как только у нас появится информация, мы сообщим об этом", - сказал он.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен пробыть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

В августе 2023 года Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима (город Мелехово).

В декабре 2023 года стало известно, что Навальный пропал из этой тюрьмы. И лишь через некоторое время появилась информация о том, что он оказался в тюрьме "Полярный волк".

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.