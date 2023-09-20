Публицист пояснил, почему Путина после краха режима должен сменить Навальный

Сам Эйдман, впрочем, убежден, что в случае крушения путинского режима власть в России может подхватить только Алексей Навальный.

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Владимира Путина в Кремле могут заменить буквально кем угодно из верхушки - Игорь Эйдман / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Поскольку у Кремля в руках есть все инструменты манипуляции общественным сознанием в стране-агрессоре РФ, то кремлевские бонзы легко подберут, в случае нужды, преемника диктатора Путину. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Путина может заменить практически любой чиновник из его окружения. Это может быть и Собянин, и Мишустин, и какой-то менее известный человек. Так в свое время Ельцин, как фокусник из цилиндра, вытащил Путина, которого на тот момент никто не знал, но за полгода его раскрутили, превратили в популярного человека. Так и сейчас можно раскрутить, превратив в очень популярного человека, кого угодно. Потому что все инструменты манипуляции – у власти, с помощью телевидения она может накрутить рейтинг любому", ‒ сказал он.

Сам Эйдман, впрочем, убежден, что в случае крушения путинского режима власть в России может подхватить только ныне сидящий в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный.

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"Кроме того, если система все-таки обрушится, то из стана не нынешнего правящего режима есть только один человек, имеющий огромный политический потенциал, личную харизму и политический инстинкт, – Алексей Навальный. К нему можно по-разному относиться, знаю, что в Украине его многие не любят, но, тем не менее, это единственный человек в оппозиции, который реально мог бы претендовать на высший пост в государстве. И весь его бэкграунд говорит о том, что он бы последовательно вел западную европейскую политику. Естественно, он ушел бы из Украины, ушел бы из Крыма. Здесь украинцам беспокоиться нечего", ‒ сказал он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, ранее генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина. Виктор Ягун спрогнозировал, кто может стать во главе РФ в случае исчезновения Владимира Путина.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться "консенсусная" фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

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