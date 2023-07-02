У Зеленского спрогнозировали вероятного преемника Путина и сроки окончания войны

На место диктатора Владимира Путина может рассматриваться "консенсусная" фигура, считает Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк спрогнозировал будущее Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Попытка госпереворота Евгения Пригожина показала, что власть в РФ может оказаться под тотальным контролем силовой группировки, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом крах РФ может случиться из-за любого подобного форс-мажора или же при других сценариях, например, при тактических успехах ВСУ на фронте, подчеркнул он в интервью Ходорковский Live.

"Тут могут быть разные сценарии. Например, существенные тактические поражения по линии фронта. Там одно, два, три - на том или ином направлении - резко ускорят падение всей этой группировки оккупационной, бегство этой группировки. И, конечно же, это приведет к очень быстрому обнулению этой политической элиты, которая сейчас находится в России", — не исключил представитель ОП.

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Вместе с тем он считает, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться "консенсусная" фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

В то же время Подоляк уверен в том, что, прогнозируя российский "финал", следует ориентироваться на "математические возможности" одной и второй стороны. В данном случае, если исключить ситуации, как в случае с пригожинским "форс-мажором", война может идти месяцами.

"Если исходить из математических возможностей и ресурсов, которые еще остались у РФ, и которые накапливает Украина, это может растянуться на месяцы, если не случится такого же форс-мажора, как мы с вами видели 23-24 июня", — резюмировал он.

В случае внезапного окончания войны в Украине в результате вооруженного бунта ЧВК Вагнера, Крым и оккупированный Донбасс вернуться в состав Украины, заявил ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это будет обязательное условие. Запад ввязался в эту войну, и у него обязательств больше, чем у нас. Он не уступит и метра украинской земли. ЕС проголосовал за резолюцию, которая утверждает и полностью поддерживает мирный план Зеленского", — подчеркнул он.

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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