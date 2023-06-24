Украина вернет Крым и Донбасс: Жданов раскрыл сценарий завершения войны

По итогам войны Запад не может оставить России даже кусочка нашей земли, считает Олег Жданов.

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Олег Жданов оценил вероятный исход войны / Главред, 36 ОМБр имени контр-адмирала Михаила Белинского

В случае внезапного окончания войны в Украине в результате вооруженного бунта ЧВК Вагнера, Крым и оккупированный Донбасс вернуться в состав Украины, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это будет обязательное условие. Запад ввязался в эту войну, и у него обязательств больше, чем у нас. Он не уступит и метра украинской земли. ЕС проголосовал за резолюцию, которая утверждает и полностью поддерживает мирный план Зеленского", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что по итогам войны "Запад не может оставить России даже кусочка нашей земли, иначе это будет считаться проигрышем".

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"Потому Украину однозначно забирают от России. Не знаю, возьмут ли нас сразу в европейскую семью в ближайшее время, но от России нас оторвут однозначно. Граница западного мира теперь будет проходить по российско-украинской границе", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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