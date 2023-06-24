После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – Жданов

Теперь войска РФ или побегут из Украины, или сдадутся в плен, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Путин потерял контроль над войной, российские элиты приступили к его устранению – Жданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред

Башни Кремля зашатались не на шутку – конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ под руководством Шойгу вышел на небывалый уровень. Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников, после чего объявил, что у него 25 тысяч бойцов, и он "идет разбираться, почему в стране творится беззаконие, все, кто хочет, может присоединиться, поскольку нужно заканчивать с этим безобразием".

Примечательно, что на фоне этих событий появились сообщения о том, что Путину внезапно стало плохо.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, во что выльется демарш Пригожина и обострение его конфликта с российским минобороны, кто стоит за Пригожиным и решил расшатать Кремль, какие последствия это будет иметь для Путина, а также почему война в Украине закончится внезапно.

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Вы ранее прогнозировали, что Россию ждет повторение событий 1917 года – похоже, мы сейчас наблюдаем в виде демарша Пригожина начало реализации этого прогноза. Во что, на ваш взгляд, выльется нынешний небывалый виток конфликта между Пригожиным и Минобороны РФ?

Все это выльется в отстранение Путина от власти. Цель этих событий одна – смена политической элиты в России.

Поведение Пригожина говорит о том, что консенсус силовиков и части российской элиты достигнут.

Чтобы понять ситуацию, смотрите на Пригожина как на политический проект. Причем проект с короткой перспективой: революция порождает героев, она же их и пожирает. Судя по тому, как Пригожин сорвался с цепи, ему просто была дана команда. Он сейчас выполняет роль тарана, раскачивая Спасскую башню, чтобы с нее упала звезда.

За спиной Пригожина стоит ФСБ, ведь он воюет с Министерством обороны РФ. Значит, ГРУ не на его стороне, но при этом ГРУ его до сих пор не устранило, несмотря на самые страшные проклятия, которые он посылает в адрес Шойгу и Герасимова. Пригожина не остановил даже Путин! Лично Путин вмешался в конфликт и сказал, что нужно навести порядок.

На мой взгляд, именно эта ситуация с Путиным и послужила триггером. Элита поняла, что Путин потерял контроль над частью войны против Украины. Видимо, знает, что МО ему врет и о потерях, и вообще о ситуации на фронте. Это могло послужить командой – мол, раз Путин не такой деятельный, как он себя позиционирует, значит, надо начинать.

То, что мы видим в России, это только начало. Хороший старт.

Насколько стремительно в данном случае могут развиваться события? В частности, как быстро может произойти свержение Путина? Есть ли шанс у Пригожина или Шойгу остановить друг друга?

Шанс появится только в том случае, если Путин восстановит контроль над ситуацией в какой-то момент.

Ведь если Пригожин воюет с МО и ГРУ, значит, за ним стоит ФСБ. Росгвардию как силовую структуру я не рассматриваю, это придаток. А кто еще, кроме ФСБ, может в России такие вещи курировать? А из ближайшего окружения Путина с ФСБ аффилирован Патрушев. А у него есть Служба внешней разведки и Нарышкин, и Служба внешней разведки ведет переговоры через ЦРУ с американцами. Очень сложная многоходовка, и идут торги. Соответственно, Патрушев поддерживает Пригожина до тех пор, пока тот нужен. Кстати, возле Путина Патрушев все время выступает как правдивец, потому что ловит Шойгу на вранье в докладах МО.

А теперь сложите все вместе. Если у Патрушева есть договоренность с США о том, что они меняют политическую элиту и соглашаются на все условия Запада, при этом Соединенные Штаты им гарантируют неприкосновенность их денег в Штатах и сохранение их возможности остаться при власти в России до новой России.

Последнее выступление Байдена показательно. Он подчеркивал, что не Россия плохая, а Путин. Он четко разделил их, ни разу не упомянув Россию в своем спиче. Он сказал, что плохой парень – Путин, которого очень любил Трамп. Это как сигнал – меняйте, отстраняйте.

А само отстранение от власти Путина может произойти просто мгновенно. У россиян во многом осталась ментальность советского человека, которого Ленин выращивал из смеси 15 народов. А в Советском Союзе очень восприняли ГКЧП и готовы были поддержать, если бы не Ельцин, который сообразил и ввел войска в Москву, а потом залез на танк и переманил на свою сторону военных возле Белого дома, то могло бы все закончиться по-другому. Народ поверил ГКЧП, потому что все понимали, что Горбачев тряпка, много говорит и ничего не делает, фактически разваливает страну.

Пригожин говорит, что окружение Путина разворовывает Россию, что Шойгу (а это правая рука Путина) втянул Россию в бессмысленную войну и фактически творит геноцид против российского народа. Все повторяется.

Вопрос времени, сколько все будет продолжаться. Сейчас очень трудно сказать. Все будет зависеть от того, насколько Путин контролирует ситуацию вокруг себя. То, что он уже не контролирует ситуацию вокруг войны, он доказал.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

А как российские войска, находящиеся в Украине, будут себя вести в такой ситуации? Как это может отразиться на фронте? Ведь наверняка сейчас они будут дезориентированы, не будут понимать, что происходит, что им делать. Как мы это ощутим?

Для нас нынешние события в России – это очень позитивно. Я слышал фразу, но не воспринимал всерьез "война может закончиться внезапно". А сейчас я думаю, что она имеет право на жизнь.

Потому что даже если на этом этапе ничего не произойдет в политическом истеблишменте России, и Путин удержит ситуацию в Кремле и вокруг него, то слова Пригожина будут иметь серьезные последствия. А у него рейтинг растет в России, среди военных – тем более. Российские военные сейчас спросят, за что они воюют в Украине. Царь в 1916-ом отрекся от престола – "наплевать, наплевать, надоело воевать". Именно это сейчас произойдет. Сейчас будет резкое падение морально-психологического состояния российского мобилизованного. Может, кадровые военные еще как-то и будут держаться, но мобилизованные точно скажут: "Нет-нет, подождите, это не наша война, мы хотим домой и на это мы не подписывались".

Если сейчас начнется наступление ВСУ, не получится ли так, что российские войска просто побегут из Украины?

Два варианта – либо побегут, либо, учитывая ситуацию в России, начнут сдаваться в плен. Хотя плен маловероятен, потому что их накачивают пропагандой о том, что мы тут русских на ремни режем, что мы нацисты и бандеровцы с изощренными методами пыток. Они больше боятся нашего плена, чем быть убитым в бою, когда их гонят в атаку.

Если сейчас Путин будет устранен, кто придет на его место? Патрушев?

Вряд ли, поскольку тот, кто вырывается вперед, потом первым и ложится на гильотину. Вспомните того же Ленина – в него выстрелили, а все списали на какую-то тетку Каплан, которая была слепая и не видела дальше собственного носа, но она была эссеркой. И Сталин спокойно переломил ситуацию под себя.

Думаю, Патрушев останется на своем месте главы Совбеза РФ. И именно этот Совбез вскоре может стать комитетом спасения России. Организуют выборы, выведут нужно кандидата. Но для этого им надо будет осудить Путина и повесить всех собак на него, чтобы очиститься самим. И все, дальше он почетный гражданин. И тот, кого посадят в кресло президента, будет ему обязан по гроб жизни.

А какая роль будет отведена Пригожину на первом этапе?

На первом этапе это будет таран. Это человек, который раскачивает Спасскую башню, чтобы с нее упала звезда.

Имею в виду не светят ли Пригожину какие-то должности?

Ему светит героическая смерть на баррикадах. Он сыграет роль героя-революционера. Просто таких людей очень тяжело контролировать и их сложно остановить. Особенно когда они входят в раж. А тут он уже на кураже, уже ЧВК Вагнер воюет лучше, чем регулярная армия. Он самый честный и правильный, спасатель России. А потом попробуй остановить его. Только пуля...

Пригожин и Патрушев являются представителями "ястребов". Захотят ли они заканчивать войну в Украине?

Да, Патрушев – представитель "ястребов", я согласен. Но в данном случае, если они понимают всю глубину кризиса, на пороге которого стоит Россия, им сейчас будет не до войны – им нужно будет спасать Россию.

Возможно, США дают Патрушеву и Пригожину какие-то гарантии, если они удержат ситуацию. Ведь им еще предстоит внутриусобица, а будет еще и этап, когда некоторые субъекты федерации постараются "вывалиться из гнезда" под шумок – мол, пока все бегают, мы тут тихонько постоим.

Так что Пригожин еще может и повоевать, недаром же он сейчас формирует армию по всей стране. На Росгвардию и "Ахмат-чай" надежды очень мало. Потому здесь он сможет вылить агрессию где угодно.

Если закончится война внезапно, как вы говорите, значит, Украина может готовиться встречать в скором времени Крым с Донбассом?

Это будет обязательное условие. Запад ввязался в эту войну, и у него обязательств больше, чем у нас. Он не уступит и метра украинской земли. ЕС проголосовал за резолюцию, которая утверждает и полностью поддерживает мирный план Зеленского. Потому Запад не может оставить России даже кусочка нашей земли, иначе это будет считаться проигрышем. Потому Украину однозначно забирают от России. Не знаю, возьмут ли нас сразу в европейскую семью в ближайшее время, но от России нас оторвут однозначно. Граница западного мира теперь будет проходить по российско-украинской границе.