"Китай сделал ставку": генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина

Виктор Ягун спрогнозировал, кто может стать во главе РФ в случае исчезновения Владимира Путина.

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Виктор Ягун спрогнозировал политическое будущее Владимира Путина / Скриншот

Единый силовой центр управления, который еще что-то контролирует в РФ, находится в руках секретаря совбеза Николая Патрушева – близкого человека диктатора Владимира Путина, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"У него (Патрушева, - ред.) есть контакты и влияние на определенные силовые структуры. Если что-то пойдет не так и внезапно исчезнет Путин, единственным, на кого в Кремле могут положиться, вероятно, станет Патрушев", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт пояснил, что сам Патрушев - фигура непубличная и неизвестно, может ли он публично руководить внешней политикой России и станут ли ему доверять международные партнеры.

"Например, Китай сделал ставку на Мишустина. Я никогда не думал, что премьер-министр России – самостоятельная фигура, но в случае исчезновения Путина он будет тем, кто может взять на себя какую-то долю ответственности. Мишустин тоже не публичный политик и является технократом. Возможно, именно поэтому он так долго держится на своем посту", — сказал он.

Вместе с тем Ягун не исключил, что у Мишустина могут быть президентские амбиции: "Да, вполне".

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться "консенсусная" фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

В то же время Подоляк уверен в том, что, прогнозируя российский "финал", следует ориентироваться на "математические возможности" одной и второй стороны. В данном случае, если исключить ситуации, как в случае с пригожинским "форс-мажором", война может идти месяцами.

Ранее политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что одной из целей европейского турне специального представителя Китая в делах Евразии Ли Хуэйя может быть зондирование ситуации в регионе.

"У меня такое ощущение, что Китай уже начинает кастинг. Он смотрит, кто может быть наследником Путина. И Мишустин уже является одним из фаворитов. Это технократ, Китай это устраивает. Это человек, не имеющий большого влияния в путинском окружении", – подчеркнул он.

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