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Китай начал кастинг: эксперт назвал неожиданного преемника Путина

Алексей Тесля
13 мая 2023, 10:38 обновлено 13 мая, 10:44
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Турне китайского спецпредставителя свидетельствует о зондаже ситуации в Европейском Союзе, уверен Владимир Фесенко.
Путин, Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин / Фото kremlin.ru

Одной из целей европейского турне специального представителя Китая в делах Евразии Ли Хуэйя может быть зондирование ситуации в регионе, заявил политолог Владимир Фесенко.

"У меня такое ощущение, что Китай уже начинает кастинг. Он смотрит, кто может быть наследником Путина. И Мишустин уже является одним из фаворитов. Это технократ, Китай это устраивает. Это человек, не имеющий большого влияния в путинском окружении", – подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

При этом эксперт напомнил о том, что вскоре премьер РФ Михаил Мишустин поедет в Шанхай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

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"Фактически Китай становится опекуном Центральной Азии вместо России. Россия отходит на второй план. По России будут активно работать. Беларусь тоже под влиянием Китая", — утверждает он.

Турне китайского спецпредставителя свидетельствует о зондаже ситуации в Европейском Союзе, а также о целенаправленной игре в этом регионе.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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