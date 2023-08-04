Навальному вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима

Новый приговор частично сложат с двумя предварительными приговорами, за которые Навальный отбывает заключение.

https://glavred.info/world/navalnomu-vynesli-novyy-prigovor-19-let-kolonii-osobogo-rezhima-10490917.html Ссылка скопирована

Навальному вынесли новый приговор/ коллаж: Главред, фото: Instagram Навальный, скрин

В стране-агрессоре России Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима.

О новом приговоре суда сообщила русская служба BBC. Отмечается, что выездное заседание проходило в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок заключения.

Российскому оппозиционеру присудили новый срок по семи статьям об "экстремизме". Его обвиняют в:

видео дня

организации "экстремистского сообщества",

участия в экстремистской деятельности,

призывах к "экстремизму",

"реабилитации нацизма",

привлечении несовершеннолетних к совершению действий, "опасных для жизни",

создании некоммерческой организации, которая "посягает на права граждан",

"финансирование экстремизма"

Эти обвинения касаются деятельности Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, и его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года, Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

Читайте также: