УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Навальному вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима

Алёна Воронина
4 августа 2023, 18:58 обновлено 4 августа, 19:01
44
Новый приговор частично сложат с двумя предварительными приговорами, за которые Навальный отбывает заключение.
Алексей Навальный
Навальному вынесли новый приговор/ коллаж: Главред, фото: Instagram Навальный, скрин

В стране-агрессоре России Московский городской суд во время выездного заседания вынес новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Предварительные сроки он отбывал во Владимирской колонии строгого режима.

О новом приговоре суда сообщила русская служба BBC. Отмечается, что выездное заседание проходило в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок заключения.

Российскому оппозиционеру присудили новый срок по семи статьям об "экстремизме". Его обвиняют в:

видео дня
  • организации "экстремистского сообщества",
  • участия в экстремистской деятельности,
  • призывах к "экстремизму",
  • "реабилитации нацизма",
  • привлечении несовершеннолетних к совершению действий, "опасных для жизни",
  • создании некоммерческой организации, которая "посягает на права граждан",
  • "финансирование экстремизма"

Эти обвинения касаются деятельности Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального.

Заключение Навального

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии. В Россию он вернулся в январе 2021 года, и его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом предполагалось, что за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев. Его обвиняли в том, что он, по версии Кремля, вместе с братом Олегом убедил компанию "Ив Роше" заключить невыгодное соглашение.

В марте 2022 года, Навального приговорили в стране-агрессоре России к 9-летнему заключению, обвинив в мошенничестве и неуважении к суду.

Читайте также:

новости России Алексей Навальный
Реклама

Главное за день

Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - Лакийчук

Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - Лакийчук

19:00 Эксклюзивы
Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

18:01 Синоптик
"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

17:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:19

Почему кофе в кофейнях такой дорогой: рассказ о напитке ошеломит простотой

19:00

Новороссийский порт перестал быть тылом России, дроны достанут до дачи Путина в Сочи - ЛакийчукЭксклюзив

18:58

Навальному вынесли новый приговор – 19 лет колонии особого режима

18:55

Остапчук сообщил, когда собирается заселиться в новый дом

18:30

"Я не могу перестать смеяться": родители назвали своего ребенка странным именем

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
18:01

Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

17:46

"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

17:42

Простой и действенный лайфхак: как сделать так, чтобы картошка не подгорела

17:40

С экзотическим красавчиком: Тина Кунаки показала свой холостяцкий отдых

Реклама
17:05

"Нам по барабану": Данилов жестко высказался о зерновом соглашении

16:59

Что сделать 6 августа, чтобы денег стало больше: интересные приметы и запреты

16:56

"На переговоры экс-муж не идет": бывшая Остапчука рассказала о разделе общего дома под Киевом

16:54

Любовный гороскоп на неделю 7-13 августа: кому предстоит встреча с бывшим

16:54

"Ужасная ошибка": жена Гиркина в письме Путину клянчит отпустить мужа

16:12

Лечила ртутью и скипидаром: одесская предательница-"Барби" нарвалась на прокуратуру РФ

16:04

"Перекрыть весь фронт невозможно": в ВСУ сказали, где и какие системы ПВО прикрывают Украину

15:59

Вместо тысячи слов: как можно заменить привычное "будь ласка" – языковед дала ответ

15:55

"Некоторые – это просто чепуха": Потап иронично прокомментировал скандалы вокруг себя

15:36

ВМСУ – об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске: корабль домой уже не попадет

15:27

Вместе и счастливы: Меган и Гарри отгуляли день рождения Маркл

Реклама
15:19

На средства бюджета Киева, выделенные в июле, 3-я штурмовая бригада уже приобрела дроны и авто

15:08

Виноват Путин: Киркоров ответил на заявления Панина о нетрадиционной ориентации

14:58

Гороскоп Таро на неделю 7-13 августа: Овнам – борьба с прошлым, Весам - подарок

14:50

Бешеная жара захватит всю страну: какие "сюрпризы" готовит погода в Украине на выходные

14:40

Будет теракт: РФ подорвет важный объект в Беларуси и обвинит Украину - СБУ

14:39

ВСУ в контрнаступлении склоняются к войне на истощение — The Economist

14:16

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

13:59

Что нельзя делать год после смерти родственника, чтобы не разгневать его душу

13:59

"Мы знаем об этих планах врага": в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой

13:03

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

13:00

Сложная загадка для самых выносливых: надо найти 10 отличий между картинками

12:49

Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты пытались поиздеваться над украинками

12:22

Почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно: Авраменко ошарашил объяснениемВидео

12:21

Wellboy впервые показал фото со своей любимой

12:08

Военком за время войны стал долларовым миллионером: его отправили на фронт

11:59

Путин больше не управляет войной, все держит одна из групп Кремля – Жданов

11:58

"Морской державе" в Новороссийске отвесили унизительную пощечинумнение

11:39

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:37

"Не смотрите! Это пропаганда": холостяк Топольский устроил истерику из-за фильма "Барби"

11:20

"Бавовна" будет цвести, это необратимо": в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и НовороссийскеВидео

Реклама
11:03

На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

10:52

Передозировка водой: умерла молодая мама двоих детей

10:23

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атакиВидео

10:15

В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

10:01

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИВидео

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять