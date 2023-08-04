"Пощечина для режима Путина": в ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ

Для страны-агрессора повреждение их десантного корабля – это большая потеря, отметили в ГУР. Это помешает планированию дальнейших десантных операций.

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В ГУР назвали последствия удара по Новороссийску для РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали атаку на бухту в Новороссийске, что в Краснодарском крае страны-агрессора России. Во время этой атаки был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк". В ГУР отмечают, что это событие стало серьезной пощечиной режиму российского диктатора Владимира Путина.

Помимо этого, упомянутая атака усложнит для РФ планирование дальнейших десантных операций и использование подобных судов. Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он добавил, что это событие особенно эффектно выглядит на фоне заявлений российского Минобороны, в котором пытаются показать всё так, якобы украинские силы не имеют успеха в наступлении.

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Также Юсов подчеркнул, что для россиян повреждение их десантного корабля – это "большая потеря".

"В плане безопасности, конечно, это большая потеря для флота оккупантов и планирования дальнейших десантных операций. Использование этих судов становится более проблематичным, и это серьезный фактор, котору оккупанты будут учитывать", – отметил представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Атака дрона на корабль РФ 4 августа

Напомним, в ночь на пятницу, 4 августа, дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.

После этого стало известно, что морской дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк", на борту которого, вероятно, находилось около 100 человек экипажа.

В ОК "Юг" отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что эти ночные события – это провокация страны-агрессора России.

Позже в Военно морских силах Украины высказались об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске. Большой десантный корабль Черноморского флота РФ в Новороссийске "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения, сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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