"Перекрыть весь фронт невозможно": в ВСУ сказали, где и какие системы ПВО прикрывают Украину

В отражении атак российских оккупантов задействованы все системы, которые наше государство получило от Запада. Но ими невозможно перекрыть всю линию фронта.

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В ВСУ сказали, где и какие системы ПВО прикрывают Украину/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

Украина максимально эффективно использует все системы противовоздушной обороны, которые получила в качестве военной помощи от западных партнеров. Однако таких систем у нас немного, и перекрыть ими весь фронт невозможно.

Поэтому системы ПВО расставлены так, чтобы они использовались наиболее рационально. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Telegraf.

Игнат отметил, что системами ПВО сейчас очень хорошо защищен в первую очередь Киев, потому что украинская столица остается целью номер один для страны-агрессора России и именно по Киеву оккупанты запускают больше всего ракет и дронов.

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Представитель ВСУ добавил, что всю линию фронта имеющимися у нас системами ПВО перекрыть просто невозможно. Ведь линия фронта составляет 2,5 тысячи километров, если брать во внимание Беларусь, Приднестровье, границу с Россией, линию боевого столкновения и морское побережье.

"У нас самые дальнобойные ЗРК – сейчас это Patriot, и то в составе двух дивизионов всего-навсего. Поэтому защищают те направления, где больше всего бьют. Вспомните, сколько били по столице и сколько она приняла на себя ударов дронов и ракет. Первые шесть "Кинжалов" полетели именно на столицу. Поэтому столица будет защищена безусловно, потому что она всегда будет целью номер один для врага, ведь в Киеве находятся много государственных, инфраструктурных, оборонных и военных объектов", – объяснил Игнат.

Прифронтовую зону защищают системами Gepard, Crotale, NASAMS, IRIS-T и т.д., которые Украина также получила от стран-партнеров. Игнат подчеркнул, что все, что у нас есть – расставлено.

Также он добавил, что российские оккупанты на юге нашего государства бьют другим типом вооружения – ракетами Х-22 и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Такие ракеты сбивать чрезвычайно трудно, поэтому воздействовать на них возможно преимущественно средствами радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отмечал, что Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек. Оккупанты России боятся ударов армии Украины по РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.

Напомним, Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку. На ставке обсудили много вопросов, которые требовали особого внимания. В частности, Зеленский заявил о замечательных результатах применения высокоточного оружия.

В ВМСУ прокомментировали атаку базы ЧФ РФ в Новороссийске. Большой десантный корабль Черноморского флота РФ в Новороссийске "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения, сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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