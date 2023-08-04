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ВМСУ – об атаке базы ЧФ РФ в Новороссийске: корабль домой уже не попадет

Андрей Ганчук
4 августа 2023, 15:36 обновлено 4 августа, 15:43
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Большой десантный корабль Черноморского флота РФ в Новороссийске Оленегорский горняк получил серьезные повреждения, сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.
Корабль РФ Новороссийск
В ВМСУ не комментируют информацию о том, что корабль ЧФ РФ в Новороссийске атакован морскими дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Военно-морские силы ВСУ непричастны к атаке корабля Черноморского флота страны-агрессора РФ в Новороссийске. Судя по всему, корабль серьезно поврежден. У ВМСУ нет информации относительно удара по нему какими-либо морскими дронами. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

В эфире телеканала Эспрессо он сказал о том, что украинские Военно-морские силы не имеют никакого отношения к инциденту. Есть подтвержденная информация относительно повреждения военного корабля РФ.

"Если данные о взрывах соответствуют действительности, то должен отметить, что ВМС ВСУ не имеют к этому инциденту никакого отношения. Комментировать работу морских дронов, если это на самом деле были они, тоже не могу. Могу отметить, что согласно уже подтвержденной информации, есть повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" – это крупный российский десантный корабль", - объяснил ситуацию Плетенчук.

видео дня

Кроме того, он уточнил, что корабль российского северного флота поврежден достаточно серьезно и, вероятно, "домой уже не попадет".

"Создается впечатление, что этот корабль домой уже не попадет. Из видео можно сделать выводы, что повреждения достаточно существенные. По информации Минобороны РФ есть подтверждение, что он поврежден. Мы также можем подтвердить, что он поврежден", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Атака военно-морской базы России в Новороссийске

Неизвестные дроны 4 августа атаковали военно-морскую базу России в Новороссийске. В Минобороны российских оккупантов обвинили в инциденте ВСУ и заявили, что якобы "уничтожили все дроны огнем с кораблей".

Впоследствии выяснилось, что подбит большой десантный корабль России. Один из отсеков корабля затопило, из-за чего он перевернулся на бок. Судно буксировали к берегу.

В Оперативном командовании Юг отреагировали на взрывы в Новороссийске. В ВСУ считают, что речь может идти о провокации российских оккупантов.

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