УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 14:16 обновлено 4 августа, 14:22
71
Зеленский заявил о замечательных результатах применения высокоточного оружия.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел напряженную Ставку / Коллаж: Главред, фото : t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он акцентировал на том, что заседание было напряженным и длилось три часа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

На Ставке обсудили много вопросов, которые требовали особого внимания.

"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистика", - отметил президент.

видео дня

Также на заседании обсудили "зерновой коридор".

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - добавил он.

Украина работает над наращиванием военно-промышленного комплекса. Власти пытаются упростить процедуры для оборонных предприятий, чтобы не затягивалось производство оружия.

К тому же президент порадовал заявлением о превосходных результатах при применении высокоточного оружия.

"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама

Главное за день

Будет теракт: РФ подорвет важный объект в Беларуси и обвинит Украину - СБУ

Будет теракт: РФ подорвет важный объект в Беларуси и обвинит Украину - СБУ

14:40 Украина
Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

14:16 Украина
Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

13:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:40

Будет теракт: РФ подорвет важный объект в Беларуси и обвинит Украину - СБУ

14:39

ВСУ в контрнаступлении склоняются к войне на истощение — The Economist

14:16

Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

13:59

Что нельзя делать год после смерти родственника, чтобы не разгневать его душу

13:59

"Мы знаем об этих планах врага": в ГУР рассказали, ждать ли ракетного террора зимой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:03

Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

13:00

Сложная загадка для самых выносливых: надо найти 10 отличий между картинками

12:49

Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты пытались поиздеваться над украинками

12:22

Почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно: Авраменко ошарашил объяснениемВидео

Реклама
12:21

Wellboy впервые показал фото со своей любимой

12:08

Военком за время войны стал долларовым миллионером: его отправили на фронт

11:59

Путин больше не управляет войной, все держит одна из групп Кремля – Жданов

11:58

"Морской державе" в Новороссийске отвесили унизительную пощечинумнение

11:39

"Не надо питать иллюзий": ВСУ ждут очень тяжелые бои на фронте - Пентагон

11:37

"Не смотрите! Это пропаганда": холостяк Топольский устроил истерику из-за фильма "Барби"

11:20

"Бавовна" будет цвести, это необратимо": в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и НовороссийскеВидео

11:03

На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

10:52

Передозировка водой: умерла молодая мама двоих детей

10:23

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атакиВидео

10:15

В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

Реклама
10:01

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИВидео

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

Реклама
01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять