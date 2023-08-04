Зеленский провел напряженную трехчасовую Ставку: обсудили ситуацию на фронте

Зеленский заявил о замечательных результатах применения высокоточного оружия.

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Владимир Зеленский провел напряженную Ставку / Коллаж: Главред, фото : t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он акцентировал на том, что заседание было напряженным и длилось три часа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

На Ставке обсудили много вопросов, которые требовали особого внимания.

"Фронт. Доклады по всем направлениям. Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистика", - отметил президент.

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Также на заседании обсудили "зерновой коридор".

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - добавил он.

Украина работает над наращиванием военно-промышленного комплекса. Власти пытаются упростить процедуры для оборонных предприятий, чтобы не затягивалось производство оружия.

К тому же президент порадовал заявлением о превосходных результатах при применении высокоточного оружия.

"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

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