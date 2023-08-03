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2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – Гетьман

Алёна Воронина
3 августа 2023, 16:56 обновлено 3 августа, 17:06
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Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные частично прорвали, но эти заявления – просто манипуляция.

Украинские военные, Алексей Гетман
2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ, считает Алексей Гетьман/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, скрин

Украинские военные уже вероятнее всего частично прорвали первую линию обороны российских захватчиков на временно оккупированных территориях. Далее защитников Украины ждет вторая и третья линии обороны оккупантов. Между всеми этими линиями установлены минные поля, которые являются дополнительной угрозой.

Однако украинское войско может использовать для дальнейшего наступления на юге те штурмовые бригады, которые проходили обучение за рубежом. Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Силы обороны Украины еще не задействовали все силы, которые могли бы привлечь к наступательным действиям на юге. Под патронатом МВД были штурмовые бригады, которые проходили обучение, в том числе, и за рубежом в разных европейских странах. Продвижение украинских войск может быть ускорено, когда эти бригады, а также тяжелая техника, среди которой танки Leopard, Challenger и БМП Bradley, будут полностью задействованы на поле боя", – отметил Гетман.

По словам майора запаса ВСУ, между линиями обороны российских захватчиков есть минные поля, но эти линии построены не очень плотно.

Также он обратил внимание, что российские захватчики грозились в случае прорыва украинскими военными первой линии обороны отойти на вторую линию. При этом оккупанты говорили, якобы эта вторая линия является более мощной, а третья – еще более укрепленная. Однако такие заявления оккупантов не соответствуют действительности, отмечает эксперт.

"В частности, первая линия действительно была построена плотно. Вторая и третья уже не такие крепкие – войска, держащие там оборону, истощены. Они без ротации сражались от 3 до 10 недель, и это истощает любую армию. Россияне в такой ситуации физически устали, у них низкий моральный дух. Противник истощен, а мы применяем свежие воинские подразделения", – отметил Гетман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетман сделал прогноз по возвращению Крыма в Украину:

Война в Украине

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не имеет графика или дедлайна и назвал главную проблему в освобождении территорий. Ситуация с наступлением украинских военных была "перегрета", поэтому сейчас так много ожиданий от ВСУ, отметил он и добавил, что сейчас вражеские минные поля мешают украинским военным двигаться вперед.

Издание The New York Times отметило, что ВСУ изменили план и сосредоточены на истощении армии РФ. ВСУ временно в своем контрнаступлении пока отказались от методов ведения боя армии США и вернулись к тактике, которую прекрасно знают.

Также в издании NYT отметили, что ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать. На прошлой неделе Вооруженные силы Украины активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Отмечается, что в обоих случаях украинцы продвинулись всего на несколько миль, а зато должны пройти еще десятки.

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