Делили доплаты военных: СБУ разоблачила на 'схеме' руководителей учебного центра НГУ

СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии, которые безосновательно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий.

https://glavred.info/ukraine/dilili-boyovi-premiji-sbu-vikrila-na-shemi-kerivnikiv-navchalnogo-centru-ngu-10490593.html Ссылка скопирована

Руководители учебного центра Нацгвардии насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий / коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР и при содействии нового руководства Национальной гвардии ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Как сообщили в СБУ, должностные лица этого заведения безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов.

Подозреваемые не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

видео дня

Известно, что с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен. По данным следствия, к организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии.

Именно он безосновательно подписывал рапорты по начислению боевых премий своим подчиненным. Среди них - трое старших офицеров.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами убытков государственному бюджету.

На основании собранных доказательств руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (Халатное отношение к военной службе).

Трем его подчиненным сообщили подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске. Корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба ВС РФ.

СБУ нашла всех блогеров, которые сняли работу ПВО. Служба безопасности Украины нашла шестерых блогеров, которые сняли и распространили работу сил ПВО во время массированной атаки страны-агрессора России на Киев.

Больше интересных новостей: