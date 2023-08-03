Путин будет отвечать за преступления 'вагнеровцев': в МУС готовят новые ордера

Как сообщили в Международном уголовном суде, что российский диктатор Владимир Путин может получить новые ордера на арест.
Глава МКС Петр Гофманский сообщил для Голоса Америки, что дело о депортации украинских детей - не единственное, которое расследует МУС, что потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина. Хоффмански сказал, что новые ордера в первую очередь зависят от действий прокурора МУС.
"Он может сделать запрос на ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", - рассказал глава МУС.
Дело о военных преступлениях "Вагнера" - одно из тех, которые могли бы привести к похожим расследованиям и потенциально новым ордерам на арест Путина. До сих пор до конца непонятен правовой статус этой частной военные компании в России. Такие компании запрещены тамошним законодательством, однако РФ использовала "вагнеровцев" вместе с регулярной армией в войне против Украины.
Кроме того, известно, что Путин лично подписывал указы о помиловании заключенных, которых в составе "Вагнера" отправляли на войну против Украины. А еще диктатор вручал "вагнеровцам" госнаграды. В то же время в июне Путин заявил - Если у наемников "Вагнера" нет контракта с Минобороны РФ, со стороны государства "не возникает и правовых обязательств" в отношении этих боевиков.
Связь "Вагнера" с органами власти России трудно доказать, отметила профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.
"Если доказать, что бойцы "Вагнера" участвуют в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на данный момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой были российские офицеры, или в ней было только командование группы", - рассказала Мэддокс.
Суд в Гааге для Путина
Напомним, что Эйдман раскрыл планы России - Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина. Подавление критики-это органическое свойство любой диктатуры. И Гиркин перешел черту, когда оскорбил Путина, считает эксперт.
Суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС. Кроме Путина, суд в Гааге по мотивам подрыва Каховской ГЭС рассматривает возможность привлечь к ответственности силовиков страны-агрессора России.
Австрия готова арестовать Путина и передать его в Гаагу. Иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге нет даже у руководителей государств, резонно напомнили в австрийском министерстве юстиции.
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