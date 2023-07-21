Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман

Подавление критики – это органическое свойство любой диктатуры. И Гиркин перешел черту, оскорбив Путина, считает эксперт.

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Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу - Игорь Эйдман / Главред

Мещанский суд Москвы отправил бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина под арест на два месяца. Накануне его арестовали после того, как он резко высказался в адрес российского диктатора Владимира Путина. Гиркина обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и теперь горе-террористу грозит до 5 лет тюрьмы. Кроме того, у здания суда был задержан и его подельник, бывший "губернатор ДНР" Павел Губарев.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, почему Путин дал приказ задержать Игоря Гиркина и оценил его дальнейшие перспективы в России.

Как сообщалось, Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали по статье об экстремизме. А какова реальная причина?

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Причина одна – он крайне нелицеприятно и даже оскорбительно отзывался о Путине, чего тот особенно не любит и что считается, особенно для его окружения, большим криминалом. У Гиркина было два варианта (во всяком случае, я так рассуждал) – его или убьют, а потом спишут это на украинцев, или посадят.

Я всё-таки склонялся к тому, что посадят. Потому что он, наверное, российским властям всё-таки нужен живым. И вот на какой случай – если они попытаются пойти на какие-то уступки Западу, то кого можно сдать в Гаагу? Понятно, что Путина вряд ли – его в последнюю очередь отдадут. А Гиркин (Стрелков) никому не нужен. То есть он им нужен живым как такой ценный кадр, которого можно в случае чего сдать в Гаагу, где он, как известно, приговорён по делу о сбитом малазийском Боинге.

А почему, по-вашему, его до этого времени не трогали и, собственно, давали ему всё это говорить в отношении Путина, да и вообще всячески критиковать ситуацию в России?

Тут я бы выделил два момента. Во-первых, буквально в последнюю неделю он резко ужесточил тон. То ли он пить больше стал, то ли я не знаю, с чем это связано, но он стал переходить от какой-то критики к прямым оскорблениям Путина. Он начал намекать на его личную жизнь, чего Путин ужасно не любит, на его пол, что он не мужчина, и все в таком духе. То есть первый момент состоит в том, что Гиркин просто перешел "красные линии" и стал слишком оскорблять Путина.

Во-вторых, в связи с мятежом Пригожина власти решили закрутить гайки в сегменте так называемых ура-патриотов, которые критиковали Путина с ура-патриотических позиций за то, что он недостаточно жестко и эффективно ведёт войну. Либералов уже давно сажают в огромном количестве и совершенно на дикие сроки, вплоть до 25 лет, а вот "ура-патриотов", даже оппозиционно настроенных, не сильно трогали. И вот они, видимо, решили на уровне администрации президента и ФСБ навести шороха, и запугать этот фрондирующий лагерь. И естественно, что первая и главная там фигура, помимо Пригожина – это Гиркин.

Возможен ли вариант, когда к Гиркину через это задержание привлекают излишнее внимание? Ведь, как вы сказали, были две таких фигуры.

Нет, это все сложные ходы, которые пахнут абсурдом. Это как про Навального говорят, что очередной процесс против него – это привлечение внимания.

С таким же успехом можно было говорить, что царское правительство, сажая революционеров, специально привлекало к ним внимание. Но нет, это нормальная практика авторитарного режима – сажать своих критиков. И не важно, с какой они стороны – справа, слева или сбоку.

Уже неоднократно говорилось, что за Гиркиным стоит ФСБ. Как вы считаете, связана ли эта история с внутренней борьбой в РФ?

Не думаю. Да, он служил ФСБ, но его уже списали и сдали, как пустую тару, потому что он очень борзо себя вел. Конечно, какие-то связи у него остались, и он, возможно, пытается поддерживать какие-то отношения и сейчас. И ФСБ теоретически может его использовать. Но и так совершенно понятно, что эти его антипутинские эскапады, где он сожалеет, что Путин, в отличие от Екатерины II, не имеет талантливых любовников, не могли быть поручением ФСБ, потому что это бы плохо закончилось для них самих.

Помогите тогда разобраться и объясните логику. Пригожин шел маршем на Москву, его не посадили, а вместо него задержали Суровикина, были претензии к Герасимову, а теперь взялись за Гиркина, хотя он только призывал к мятежу…

Пригожин – это, видите ли, какая-то особая точка. Как показал этот мятеж, пока он выглядит неприкасаемым. С чем это связано – трудно сказать. Но Гиркин-Стрелков никогда не был членом близкого круга Путина, в отличие от Пригожина. Поэтому мы не знаем, какие у него взаимоотношения с другими представителями окружения Путина и какие он знает секреты.

Стрелков – это, как бы помягче сказать, просто ноль без палочки даже в этой российской иерархии. Его в свое время использовали, как клоуна, когда нужно было послать неких провокаторов на Донбасс, чтобы те спровоцировали войну. Тогда Гиркин пригодился, а потом его использовали, как всем известное одноразовое изделие, и выбросили на помойку. И он возмутился и начал глядеть в Наполеона, решил, что он великий, а его взяли и выкинули. Естественно, что он стал делать всякие заявления, критиковать и прочее. Но при этом этот голос так и раздавался из помойки.

Пригожин же – миллиардер, член близкого круга Путина, и, возможно, обладатель мощнейшего компромата на всю верхушку РФ, хозяин частной армии. То есть фигура совершенно иного калибра. И Путину ничего не стоит расправиться с Гиркиным, тогда как Пригожин, видимо, ему уже не по зубам. Что, кстати, говорит о слабости Путина.

То есть вы считаете, что Гиркина все-таки могут посадить в ближайшее время?

Думаю, что да, вероятность этого довольно велика.

А возможности выйти и как-то воспользоваться ситуацией в свою пользу у Гиркина уже нет, я правильно вас понимаю?

Ну, знаете гадать мы не будем. Если он кровно пообещает, что заткнётся, или, наоборот, будет петь Путину дифирамбы, то, возможно, его и выпустят. Но чтобы человек в "паблике", живя в России и имея сотни тысяч подписчиков позволял себе такие жёсткие и, можно сказать, оскорбительные выпады против Путина, то такого в нынешней России больше не позволят.

Если Пригожин отошёл на второй план, а Гиркина посадят, есть ли кто-то ещё в России, кто может продолжить дело Пригожина и пойти маршем на Москву?

Как вы, наверное, знаете, Пригожин со Стрелковым были на ножах и оскорбляли друг друга последними словами. Я думаю, это было как раз связано с конкуренцией за этот ура-патриотический оппозиционный спектр, ведь конкуренция среди близких видов наиболее жесткая. Кто еще может претендовать на их аудиторию, пока не сильно просматривается. Есть "Клуб рассерженных патриотов", но там нет ярких фигур, кроме Гиркина. Старик Алкснис вряд ли на что-то способен, а бывший "губернатор ДНР" Губарев – тоже какой-то клоун. Да и другие известные в этой сфере люди, как, например, Прилепин, Холмогоров, Дугин в основном абсолютно коррумпированы властями.

Если Гиркина посадят, решает ли это для Путина проблему с отсутствием критики по отношению к нему в российском обществе?

Дело в том, что это же процесс, а не разовая акция. Любую критику Путина пытаются подавить, и те либералы, которые остались в России, уже фильтруют свои заявления. Теперь взялись за ура-патриотическое поле. Уже есть информация о том, что завели дело против полковника Клочкова и могут посадить того же Алксниса или Губарева. Но будут продолжать зачищать поле от критиков, и этот процесс закончится только вместе с крахом российского режима.

Ведь подавление критики – это органическое свойство любой диктатуры. Чем жестче диктатура, тем жёстче подавляется критика, поскольку диктаторы не любят оппонентов.