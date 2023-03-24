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Австрия готова арестовать Путина и передать его Гааге – Минюст

24 марта 2023, 22:46
Иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге нет даже у руководителей государств, резонно напомнили в австрийском Министерстве юстиции.
Путин, Австрия
Австрия является участницей Римского статута и строго соблюдает все требования - Минюст / Коллаж скриншот YouTube, Pixabay

Австрия выполнит свои обязательства в качестве участница Римского статута и арестует президента страны-агрессора России Владимира Путина в том случае, если он окажется на территории австрийского государства и передаст его Гааге. Об этом заявили в австрийском Министерстве юстиции.

Как сообщает Укринформ, в ответ на запрос агентства в Минюсте Австрии рассказали о том, что Вена строго выполняет свои международные обязательства в рамках Римского статута и лица, которых разыскивает МУС, будут арестованы на территории государства.

"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие договаривающиеся стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы", - сказали ведомстве.

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Кроме того, в Министерстве юстиции Австрии напомнили, что в 2019 году, когда рассматривалось дело президента Судана Омара аль-Башира, Международный уголовный суд установил – "иммунитета перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском Минюсте.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента государства-агрессора Владимира Путина.

Главу Кремля подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией украинских детей в Россию.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что Владимир Путин теперь стал официально подозреваемым в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где принят Римский статут.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что решение Международного уголовного суда в Гааге не является обязательным для выполнения национальными юрисдикциями.

Он напомнил, как президента Судана Омар аль-Башира с ордером на арест не стали арестовывать в ЮАР. Поэтому Путина могут не задержать и в Таджикистане, где принят Римский статут.

Реакция в России на ордер для Путина:

Австрия Владимир Путин Гаагский трибунал
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