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Путин отправится в Турцию: обсудят детали "зернового соглашения"

Юлия Куришко
2 августа 2023, 14:39 обновлено 2 августа, 14:51
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По словам Эрдогана, цены на зерно, которые в течение действия "зернового соглашения" снизились на 23%, за последние две недели выросли на 15%.
Путин отправится в Турцию: обсудят детали 'зернового соглашения'
Путин поедет в Турцию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор 2 августа, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Кроме того, турецкий лидер в разговоре с российским диктатором отметил важность избежания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост Мира", передает турецкое издание Hürriyet.

Издание также информирует, что президент Турции указал, что длительное бездействие Черноморской инициативы не отвечает ничьим интересам, и наибольший ущерб несут страны с низким уровнем дохода, нуждающиеся в зерне. По словам Эрдогана, цены на зерно, которые в течение действия "зернового соглашения" снизились на 23%, за последние две недели выросли на 15%.

видео дня

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет прилагать усилия для продления "зернового соглашения".

По информации турецких СМИ, "зерновое соглашение" будет на повестке дня во время встречи Эрдогана с Путиным.

Зерновая сделка

Напомним, что 17 июля Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

В Китае хотят сотрудничать и продолжить "зерновое соглашение". Также Пекин выразил готовность сотрудничать со сторонами в переговорах по продлению соглашения.

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Оккупанты предприняли попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора.

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