'Украинские дроны': эксперт раскрыл, когда и как ВСУ начнет бить по России

Сунгуровский рассказал, что будет для России, если Украина все-таки наладит производство дронов.

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Сунгуровский рассказал о производстве украинских дронов / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео CNN

В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что будет, если Украина все-таки наладит производство дронов и подобного вооружения и как часто тогда по территории России будут наноситься удары.

"Здесь вопрос не "если", а "когда". Массовое производство будет, и на это россиянам придется отвечать каким-то образом. Как я уже говорил в начале разговора, им придется либо взимать средства ПВО с других военных округов, либо усиливать свою оборонную промышленность, на что у них недостаточно средств и источников пополнения комплектующих. И это слабая сторона Вооруженных сил РФ и российской экономики", - отметил эксперт.

Сунгуровский подчеркнул, что на это и рассчитаны и санкции, и военная помощь Запада Украине. То есть со временем, в процессе украинской наступательной кампании весь вопрос будет заключаться в том, насколько будут соотноситься темпы пополнения наших резервов и войск РФ.

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"То есть идет соревнование темпов, и если говорить об истощении, то сейчас как раз происходит истощение ресурсной базы обеих сторон. Если темпы заполнения наших потребностей со стороны стран Запада будут больше, чем темпы заполнения потерь противника, мы окажемся в выигрышной позиции. Если нет - то и Украина, и Запад проигрывают России, чего Запад допустить не может", - пояснил он.

Эксперт добавил, что сейчас идут не только разговоры, а конкретные и политические действия, и действия в области оборонной промышленности, чтобы наращивать линии производства боеприпасов, дронов и другой техники, потребность в которой выявлена в процессе войны.

Украинские дроны: что известно

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