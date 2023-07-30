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Как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5: на CNN показали эксклюзивные кадры

Анна Ярославская
30 июля 2023, 14:20 обновлено 30 июля, 14:31
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Морские беспилотники были причастны как минимум к двум недавним атакам в оккупированном Крыму.
Так выглядит украинский морской дрон MAGURA V5
Так выглядит украинский морской дрон MAGURA V5 / Скриншот

Американский телеканал CNN впервые показал, как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5. Это оружие используется для ударов по российским надводным целям и уже значительно ограничило передвижение флота страны-агрессора РФ.

Такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки. Дальность действия беспилотника MAGURA V5 составляет около 800 км, он может нести до 300 кг взрывчатки. Дрон имеет серый гладкий корпус, а его узкая форма напоминает широкое каноэ, говорится в репортаже.

Дрон имеет форму каноэ
Дрон имеет форму каноэ / скриншот

"Ими очень легко управлять. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту, бороздя волны. Если российские корабли их замечают, то открывают отчаянный огонь. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели", – рассказывают журналисты.

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Дрон MAGURA V5 является полностью украинской разработкой, выпуск оружия тоже налажен в Украине.

Характеристики дрона MAGURA:

  • длина: 5500 мм или 5,5 м;
  • ширина: 1500 мм или 1,5 м;
  • высота над ватерлинией: 500 мм;
  • крейсерская скорость: 22 узла;
  • максимальная скорость: 42 узла;
  • дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
  • полезная нагрузка: 320 кг;
  • связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Разработчик морского беспилотника говорит, что вооружение российских кораблей создано для борьбы с другими суднами, поэтому его трудно использовать для поражения небольших и очень быстрых морских дронов.

CNN пишет со ссылкой на источники в украинской обороне, что морские беспилотники были причастны как минимум к двум недавним атакам: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Взрыв на Крымском мосту

17 июля оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту, движение по мосту было остановлено.

Позже стало известно о мощном взрыве на Крымском мосту. Сообщалось, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщало, что к подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

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