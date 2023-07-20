'Морские дроны-камикадзе': экс-спикер Генштаба раскрыл, чем атаковали Крымский мост

Россия после прекращения "зернового соглашения" может прибегнуть к эскалации ситуации в бассейне Черного моря, считает Владислав Селезнев.

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Селезнев рассказал, чем атаковали Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram-канал

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, способны ли морские дроны-камикадзе уничтожать такие объекты, как Крымский мост или Черноморский флот.

"Можно и нужно применять комбинированные атаки. Дроны-камикадзе несут серьезный боевой заряд, малозаметны и имеют большую скорость. Они способны серьезно противодействовать вооружениям путинской армии. Мы знаем примеры, когда дроны перепрыгивали даже боновые заграждения, которые были установлены на входе в Севастопольскую бухту", - пояснил экс-спикер Генштаба.

Он также добавил, что реализация планов сил обороны Украины по созданию целого флота морских дронов-камикадзе способна привести к блокаде кораблей Черноморского флота РФ в их бухтах базирования.

"В то же время Россия после прекращения "зернового соглашения" может прибегнуть к определенным шагам, направленным на эскалацию ситуации в бассейне Черного моря. В Москве уже заявили о намерении закрыть северо-западную часть Черного моря в связи с якобы опасной ситуацией", - отметил Селезнев.

Эксперт также считает, что для того, чтобы Россия реализовать свои планы, им нужно выводить свои боевые корабли в ту часть Черного моря, которую они собрались блокировать. Тогда появится пространство для маневра, которым могут воспользоваться операторы наших морских дронов.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев-украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев рассказал, как Украина в кратчайшие сроки может вернуть Крым:

Атака на Крымский мост

Напомним, что ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет. Россияне говорят о" чрезвычайном происшествии " и двух погибших. На Крымском мосту упал пролет, сообщают местные жители.

Бесшумный водный дрон вели по спутнику - по словам Юрия Касьянова, при массированной атаке больше шансов преодолеть систем ПВО и надводной защиты моста, поэтому самый эффективный вариант-применение морских и воздушных дронов.

После удара по Крымскому мосту у Путина заметили странное поведение. Аббас Галлямов рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин встревожен из-за ситуации на фронте и внутри самой России, поэтому он снова погрузился в религию.

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