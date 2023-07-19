Испания передаст Украине танки Leopard и много другой военной техники

Испания также отправила в Украину полевой госпиталь, который оборудован отделением неотложной хирургии.

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Испания заявила о передаче Украине 4 танков Leopard 2 / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

Минобороны Испании сообщило об отправке в Украину четырех танков Leopard 2A4 и другой военной техники на следующей неделе.

Кроме танков, в Украину морем будут переданы 10 БТРов, бронированные внедорожники, легкие грузовики и машины скорой помощи.

В сообщении испанского Минобороны отмечается, что поставки Украине легких вооружений и боеприпасов крупного калибра будут продолжаться в течение всего лета.

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Испания также отправила в Украину полевой госпиталь. Он оборудован отделением неотложной хирургии, послеоперационным отделением, стерилизационным оборудованием, лабораторией и увеличенным количеством коек.

Военная помощь Украине

Напомним, что Польша тайно передала Украине около десяти вертолетов. Официально о передаче основного штурмового вертолета стран соцлагеря на нужды украинских военных Польша предварительно не сообщалось.

Германия передала Украине Gepard, Biber и много оборудования. Федеральное правительство Германии сообщило об обновленных данных военной помощи в Украине, где украинские военные защищают землю от российских оккупантов.

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Дебаты по этому поводу продолжались несколько месяцев, ведь кассетные боеприпасы запрещены в большинстве странах. Кассетное оружие взрывается в воздухе, выпуская от десятков до сотен боеприпасов меньшего размера.

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