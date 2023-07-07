США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

На военных запасах США может оставаться 4,7 миллиона кассетных снарядов, ракет и бомб.

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Украина может получить от США кассетные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: Википедия

Украина может получить от Америки кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден уже принял решение об изъятии боеприпасов из запасов Пентагона. Об этом сообщает Washington Post.

Сообщается, что это решение было принято в обход законодательства о запрете производства кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более 1%. Его приняли на фоне контрнаступления ВСУ и сокращения запасов артснарядов.

Дебаты по этому поводу продолжались несколько месяцев, ведь кассетные боеприпасы запрещены в большинстве странах. Кассетное оружие взрывается в воздухе, выпуская от десятков до сотен боеприпасов меньшего размера.

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Украине могут передать кассетные артиллерийские снаряды M864, которые будут запускать из 155-мм гаубиц. США отбирают боеприпасы с уровнем потери 2,35% или ниже, говорит представитель Пентагона Бриг.

Сообщается, что на военных запасах США может оставаться 4,7 миллиона кассетных снарядов, ракет, бомб, которые содержат 500 миллионов субснарядов или бомб.

"Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разного калибра, чем мы. И мы должны экономить, потому что мы не можем так интенсивно обстреливать. Поскольку эти снаряды (кассетные - Главред) эффективны, они позволят нам компенсировать эту разницу. Россияне используют их против нас, поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать такие же боеприпасы", - говорил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Военная помощь Украине

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны.

Правительство Швеции принял решение о новом пакете поддержки для Украины. В частности, военные страны проведут учения на истребителях Jas 39 Gripen для украинских пилотов.

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

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