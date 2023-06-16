Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

Новый пакет помощи представили на встрече с оборонной контактной группой в Брюсселе.

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Швеция приняла новый пакет поддержки для Украины / фото: Википедия

Правительство Швеции принял решение о новом пакете поддержки для Украины. В частности, военные страны проведут учения на истребителях Jas 39 Gripen для украинских пилотов.

Новый пакет помощи представили на встрече с оборонной контактной группой в Брюсселе 15 июня. Поддержка включает взносы в фонды на общую сумму 230 миллионов шведских крон и назначения для Вооруженных Сил Швеции. Общая стоимость двенадцатого пакета помощи составляет около 250 миллионов шведских крон, передает Правительство Швеции.

Правительство Швеции объявило о новой поддержке нашего государства в размере 140 миллионов шведских крон через Международный фонд Великобритании для Украины, средства которого направляются на закупку оборонного оборудования. Среди прочего, Фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для передачи ВСУ.

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Новый пакет помощи от Швеции

Швеция объявила о вкладе в размере 90 миллионов шведских крон в трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО Украине для закупки:

оборонительного оборудования,

топлива,

медицинского оборудования,

оборудование для военной подготовки,

поддержки для укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

Военная помощь

Напомним, что США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявили 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Члены НАТО могут отправить войска в Украину. Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

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