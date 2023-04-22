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В Швеции дали тревожный прогноз: Украине грозит затяжная война на истощение

Алексей Тесля
22 апреля 2023, 20:06 обновлено 22 апреля, 20:10
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Швеция прилагает все усилия, чтобы активизировать военную помощь Украине, подчеркнул Пол Йонсон.
Пол Йонсон
Пол Йонсон не исключил затяжную войну / Скриншот, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что союзникам нужно готовиться к затяжной войне РФ против Украины.

Украина уже получила сотни танков, различных систем артиллерии и тысячи бронемашин, что важно для будущего наступления, напомнил он в интервью РБК-Украина.

"Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. Для этого очень важно убедиться в том, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы", — сказал Йонсон.

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Он отметил, что Швеция прилагает все усилия, чтобы активизировать военную помощь со стороны Европейского Союза, чтобы Украина могла получать от ЕС до миллиона артиллерийских снарядов в год.

Глава ведомства подчеркнул, что идет война на истощение, в которой безопасность снабжения является ключевой.

"И поэтому мы сейчас в Швеции пересматриваем наши мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину", — резюмировал глава Минобороны Швеции.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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Швеция военная агрессия РФ война России и Украины
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