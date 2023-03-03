Буданов назвал время решающей битвы: когда у России закончатся "инструменты войны"

России пока не хватает боеприпасов, военных поставок и достаточного количества квалифицированных и мотивированных солдат для значительного прогресса.

Кирилл Буданов / УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у Российской Федерации осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хотя бы каких-то своих военных целей в Украине.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", - отметил Буданов в интервью USA Today.

Во время интервью Буданов также предположил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов глава военной разведки Украины не предоставил.

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Заявление генерал-майора Кирилла Буданова прозвучало на фоне неопределенности возможностей РФ продолжать агрессивную войну. К годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля ожидалось новое мощное наступление российской армии, однако оно фактически не произошло.

Прогноз Буданова вообще не противоречит мнению многих независимых военных аналитиков о том, что России пока не хватает боеприпасов, военных поставок и достаточного количества квалифицированных и мотивированных солдат для значительного прогресса на востоке Украины, где идут самые ожесточенные бои.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отмечал, что страна-агрессор Россия накопила большое количество авиации за две сотни километров от украинской границы и готова при случае применить ее для ударов. Самолеты могут быть применены врагом на тех направлениях, где оккупантам удастся добиться хоть какого-то успеха.

Также ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам – транспортной инфраструктуре и гидротехнических сооружениях. Всё из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

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