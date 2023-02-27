"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – Буданов

Активные боевые действия будут проходить не только в Донецкой и Луганской областях, а на всех направлениях, говорит глава ГУР.

Следующие 3 месяца будут очень активными в войне, отмечает Буданов/ УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

В течение следующих трех месяцев в Украине будут происходить активные боевые действия. Они будут продолжаться на всех направлениях фронта. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

В ответ на вопрос журналистов, будут ли следующие три месяца войны определяющими, он отметил, что они определят дальнейший ход событий.

"Они будут довольно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Да, они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", – отмечает Буданов.

видео дня

В то же время он подчеркнул, что речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и обо всех направлениях.

Опасность ракетных ударов со стороны РФ

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отмечал, что страна-агрессор Россия накопила большое количество авиации за две сотни километров от украинской границы и готова при случае применить ее для ударов. Самолеты могут быть применены врагом на тех направлениях, где оккупантам удастся добиться хоть какого-то успеха.

Также ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам – транспортной инфраструктуре и гидротехнических сооружениях. Всё из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

Читайте также: