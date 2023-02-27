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Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявление

27 февраля 2023, 18:58
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что пока что нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставку оружия в Россию.
Кирилл Буданов, украинские военные
Кирилл Буданов / 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказался о слухах возможной поставки оружия из Китая в Россию для использования в полномасштабной войне против Украины.

В интервью Голосу Америки Буданов заявил, что пока что нет никаких признаков того, что Китай согласится на поставку оружия в Россию.

"По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи… Фактов таких я не вижу", – подчеркнул Буданов.

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Он уточнил, что Иран фактически единственная страна, от которой Россия сейчас получает более-менее серьезное вооружение.

По словам Буданова, страна-агрессор имеет значительные проблемы с вооружением, а потому пытается купить "где угодно и что угодно". Надежды Москвы на Сербию оказались напрасными, поскольку эта страна отказала в поставках оружия.

"Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится – увидим со временем", – заявил Буданов.

Угроза поставок Китаем оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил публикации прессы о том, что, согласно данным разведки, Китай рассматривает возможность поставок России летального оружия и ведет с Москвой соответствующие переговоры. Вооружения могут быть направлены на поддержку военной агрессии РФ против Украины.

"И мы крайне обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я четко заявил, что это приведет к серьезным последствиям, в частности в наших отношениях. Об этом говорил и президент Байден во время своих нескольких встреч с Си Цзиньпином", - процитировали Блинкена журналисты NBC.

Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли Китай предпримет меры по существенному военному усилению России.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - отметил глава Белого дома.

При этом Байден подчеркнул, что Китай ждут серьезные санкции, если Пекин рискнет передать оружие Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что Китай изучает возможность передачи России летального оружия. Однако Пекин пока не принял окончательного решения по этому вопросу. По мнению Бернса, Си Цзиньпин внимательно наблюдает за войной России против Украины и успел "отрезветь" от того, что увидел.

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