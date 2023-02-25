Десант на Печерских холмах: Буданов и Резников рассказали, как "Россия Киев за 3 дня брала"

Главной задачей для украинских защитников, говорит Буданов, стала задержка высадки российского десанта на аэродроме в Гостомеле.

Буданов, Родина мать, Резников / скриншот YouTube

Российские оккупанты хотели взять Киев за три дня. Им бы даже это удалось, если бы они захватили аэропорт в Гостомеле.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в документальном фильме Дмитрия Комарова "Год" отметил, что высадка десанта возле Киева, а также возле НСК "Олимпийского" было единственным планом у россиян.

"Это был вообще единственный план – не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства… Поскольку, по их мнению, руководство государства должно было куда-то убежать. Если нет – они бы его уничтожили. И не позже, чем на 10 сутки погасить точечные, как они считали, проявления сопротивления, если они будут", – рассказал Буданов.

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Оккупанты облажались

Главной задачей для украинских защитников, говорит Буданов, стала задержка высадки российского десанта на аэродроме в Гостомеле, где артиллеристы взяли россиян под контроль и их план провалился.

В свою очередь глава минобороны Алексей Резников отметил, что основным пунктом высадки российского десанта должны были стать Печерские холмы рядом с НСК "Олимпийский".

"Понимали, что будет попытка захвата Печерских холмов в районе НСК "Олимпийский", там очень удобно высадку с вертолетов делать. А уже отсюда – попытка накопления сил и захвата правительственного квартала, где есть Офис Президента, правительство, парламент и так далее", – заявил Резников.

Как сообщал Главред, в Буче на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев. Снимки братской могилы сделала с помощью спутника американская компания Maxar Technologies.

Журналисты смогли идентифицировать часть российских оккупантов, которые причастны к массовому убийству мирных украинцев в Буче Киевской области. Среди военных преступников – морпехи из разбитой под Киевом 155-й бригады Тихоокеанского флота России.

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