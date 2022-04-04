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Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фото

4 апреля 2022, 07:53

Могила была выкопана на территории церкви Андрея Первозванного.

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Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров/ Фото Reuters

В Бучи на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев.

Снимки братской могилы сделала с помощью спутника американская компания Maxar Technologies, пишет Reuters. Размеры траншеи, которую вырыли российские захватчики, составляют 45 футов (13,7 м).

Согласно данным Maxar Technologies, первые признаки раскапывания территории, где затем появилась братская могила, были зафиксированы 10 марта.

Отмечается, что Reuters не смог сразу проверить изображение.

Возле церкви в Буче в братской могиле похоронили 67 убитых украинцев, некоторых из них не удалось идентифицировать.

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Братская могила в Буче, где были похоронены 67 убитых оккупантами украинцев/ фото Maxar
братская могила в Буче
Братская могила в Буче/ фото Maxar

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Ранее сообщалось, что в Буче матери пришлось хоронить прямо во дворе жестоко убитую россиянами дочь. Женщину российские оккупанты застрелили возле ее дома – выпустили пулю, когда она вышла за калитку посмотреть на колонну техники, думая, что это идут украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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