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"Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче

3 апреля 2022, 20:31

Президент Франции Эммануэль Макрон не упустил возможность выразить в Twitter "сострадание жертвам и солидарность с украинцами".

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц был крайне шокирован зверствами российских агрессоров в городе Буча, что на Киевщине. Об этом чиновник на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Жуткие и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. Расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в Буче, которую до недавнего времени контролировали российские военные", – написал Шольц.

Федеральный канцлер Германии также потребовал, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств оккупантов.

"Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", – добавил Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не преминул выразить в Twitter "сострадание жертвам и солидарность с украинцами".

"Изображения, дошедшие до нас из Бучи, освобожденного городка под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей. Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Ответить за эти преступления придется российским властям", ‒ написал он.

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Напомним, накануне Буча была полностью освободили украинскими бойцами.

И сеть заполонили фото- и видеосвидетельства злодеяний русских оккупантов. Первые жуткие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

Автор: Егор Бунин
viber
Буча Эммануэль Макрон новости Украины Олаф Шольц
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