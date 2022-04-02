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Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города

2 апреля 2022, 19:37

Рашисты после себя оставили разрушения и поломанные судьбы.

Война в Украине: Комаров показал, как выглядит Буча после освобождения / Скриншот

31 марта 2022 года - официальный день освобождения Бучи, Киевская область, от российских оккупантов.

Украинский журналист, телеведущий автор тревел-шоу Мир Наизнанку и Мандруй Україною, Дмитрий Комаров, который с начала войны переквалифицировался в волонтера и военного журналиста, показал, как сейчас выглядит город.

Разрушенные пункты российской армии, заминированные улицы и детские площадки, вещи людей, которые бежали в спешке, тела невинно погибших и голодные глаза выживших - репортаж Комарова получился поистине ужасающим.

"Бедные люди. Мы ехали, видели множество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон и шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали – уничтожали мужское население примерно 18-60. Всех молодых, здоровых – всех расстреливали", – поделился Комаров.

От таких откровений сжимается сердце. Радость освобождения города смешивается с горечью от того, что в Буче сейчас гуманитарная катастрофа. "Вы не поверите. Люди плачут, увидев хлеб. Месяц не видели хлеба. Сегодня уже будет заходить гуманитарка постепенно", — сказал ведущий.

В комментариях под видео люди благодарят Комарова за то, что показывает правду про войну в Украине, и выражают сочувствие пострадавшим:

"Что натворили, ужас. Дима раньше снимал добрые и веселые мирные передачи. Дима желаю тебе и твоему народу мира ,чтоб поскорей закончилась эта война".

"Очень страшно. Еще страшнее то, что есть люди которые верят в необходимость происходящего. В правильность этого".

"Дима, спасибо тебе что не уехал и показываешь правду, больно на это все смотреть, слезы на очах. Никогда этого не простим, и мои дети и дети моих детей".

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Ранее стало известно, что оккупанты из Чечни и Беларуси замучили мужчину до смерти прямо в его квартире в Буче.

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