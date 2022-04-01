Буча свободна от оккупантов: ВСУ продолжают гнать нечисть подальше от Киева

Буча свободна от оккупантов/ Макс Левин

Город Буча в Киевской области официально освобожден от оккупантов. Бои в нем велись на протяжении всей войны.

Хорошую новость сообщили на Facebook-страничке Бучансккого горсовета.

"31 марта - день освобождения Бучи. Этот день войдет в славную историю Бучи и всего Бучанского общества как день освобождения Вооруженными Силами Украины от российских оккупантов. Это радостный день великой Победы!", - говорится в сообщении.

Отметим, что жителей города просят не заходить на кондитерскую фабрику Делиция - россияне заминировали ее и отравили печенье. Информацию сообщили представители фабрики.

Также мы рассказывали о "призраке" Бучи 70-летнем пенсионере, охотнике с солидным стажем и достижениями, которого не взяли в местную ТРО. На все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился партизанить ночью в окрестностях родного города.

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