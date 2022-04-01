В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье

Также мародеры украли с территории фабрики машины.
В Буче людей просят не заходить на кондитерскую фабрику Делиция.
Как сообщает Бучанский городской совет, россияне заминировали ее и отравили печенье.
Информацию сообщила сама фабрика. Просят людей распространить это и позаботиться о безопасности.
"Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили", - говорится в сообщении.
Также сообщили, что местные мародеры украли с территории фабрики машины.
Они загрузили их, чем смогли, отвезли домой и поехали воровать в "Новой линии". После этого бросили машину возле "МАН-Сервиса".
Обнародовали маршрут мародеров.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.
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