В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье

Делиция

В Буче людей просят не заходить на кондитерскую фабрику Делиция.

Как сообщает Бучанский городской совет, россияне заминировали ее и отравили печенье.

Информацию сообщила сама фабрика. Просят людей распространить это и позаботиться о безопасности.

"Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что местные мародеры украли с территории фабрики машины.

Они загрузили их, чем смогли, отвезли домой и поехали воровать в "Новой линии". После этого бросили машину возле "МАН-Сервиса".

Обнародовали маршрут мародеров.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

ВСУ взяли под контроль Житомирскую трассу 31 марта. Хоть и оккупанты, которые готовы были атаковать Киев отступили, устроили там настоящие зверства.

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