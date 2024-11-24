Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии: график на 25 ноября

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки РФ.

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Украинцам назвали графики отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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25 ноября будут применяться ограничения поставок э/э

Объемы ограничений в течение суток могут измениться

Почасовые графики отключения электроэнергии в понедельник, 25 ноября, будут действовать с 14:00 до 20:00.

"Завтра, 25 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими: 14:00–20:00 – одна очередь отключений", — сказано в сообщении НЭК "Укрэнерго".

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В компании уточнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Между тем, в НЭК подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

/ Главред

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — добавили в компании.

В НЭК "Укрэнерго" также призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Отключения электроэнергии в Украине - последние новости по теме

Ранее эксперт заявил о том, что отключений электроэнергии станет меньше. Украинские энергетики активно работают над устранением последствий российских ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых областях Украины изменили графики отключений. От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений.

Как сообщал Главред, ограничений будет значительно меньше. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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