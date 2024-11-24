РФ готовится к массированной атаке 'роев беспилотников' с искусственным интеллектом - СМИ

Россияне ведут работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников".

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РФ может запускать "рои" дронов на Украину / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

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Россия создала два дополнительных завода для производства Shahed

В октябре РФ запустила рекордное количество беспилотников по Украине

Россияне внедряют искусственный интеллект для создания "роев беспилотников"

В Украине сообщили, что страна-агрессор Россия создала два завода по производству характерных дельтакрылых беспилотников Shahed 136, которые в Москве называют "Герань-2", в Татарстане, примерно в 800 милях от границы с Украиной.

По словам источника в правительстве в Киеве, производство дронов составляет "сотни в неделю". Беспилотники часто запускают в Украину, как только они готовы. Хотя их легче сбить или нейтрализовать по сравнению с высокоскоростными ракетами, но они связывают противовоздушную оборону страны и могут нанести серьезный ущерб 50-килограммовой боеголовкой, когда достигнут цели, говорится в издании The Guardian.

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Что известно о Шахеде / Инфографика: Главред

"Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Ранее в этом месяце украинские военные опубликовали видео термобарической боеголовки, которая при детонации создает огненное облако с температурой около 2000 градусов и считается особенно смертоносной, если взрывается внутри зданий", - говорится в материале.

Известно, что в октябре в Украину было запущено 2023 беспилотника Shahed, что является рекордом по данным киевских военных. Данные прошлой недели свидетельствуют о том, что уровень нападений остается таким же, причем атаки на Киев и крупные города происходят почти каждую ночь, утомляя гражданское население.

Украинские военные источники сообщают, что также ведутся работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников", с помощью которых шахиды общаются и координируют атаки таким образом, чтобы преодолеть противовоздушную оборону. Однако неясно, насколько эффективной может оказаться эта технология.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 24 ноября враг атаковал столицу и Киевскую область дронами. Силам обороны удалось обнаружить и обезвредить более десятка беспилотников. Также известно, что врагу не удалось нанести ущерб городу - предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.

17 ноября РФ ударила по Киеву ракетами и дронами. Виталий Кличко сообщил, что одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

По Чернигову РФ била ракетами и дронами, есть раненые. Александр Ломако сообщил, что разрушений или повреждений непосредственно на территории города не зафиксировано. Позже стало известно, что в Черниговском районе есть поврежденные дома в результате удара РФ.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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