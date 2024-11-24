Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

Россияне планировали направить две дивизии для первоначального штурма.

https://glavred.info/ukraine/polumillionnyy-gorod-pod-ugrozoy-rf-gotovit-novyy-shturm-the-economist-10617071.html Ссылка скопирована

РФ может атаковать Запорожье / коллаж фото УНИАН

Армия страны-агрессора РФ готовится к наступлению на Запорожье – город, который находится всего в 30 километрах от фронта, говорят в украинской разведке.

Этот город является одним из трех оставшихся "центров тяжелой промышленности", который имеет решающее значение для выживания Украины, говорится в материале The Economist.

Украинский представитель на условиях анонимности заявил изданию, что скоро в бой могут быть брошены 130 тысяч российских оккупантов. В свою очередь полковник Алексей Хильченко из бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно переброшенной в Запорожье, считает, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на этот город. Он также утверждает, что россияне планировали направить две дивизии (20-30 тысяч военнослужащих) для первоначального штурма, но половина была переброшена в Курскую область.

видео дня

Вместе с тем командир батальона 118-й бригады "Лемберг", занимающей юго-западные рубежи обороны Запорожской области, согласен с тем, что оккупанты пока не готовы к этому шагу. "Но когда они его нанесут, первый удар будет самым сильным", — добавил он.

Украина не рискует и возводит новые укрепления. Их строят кольцами, расходящимися от областного центра. Работа ведется основательно — минные поля, инженерные заграждения и сооружения из бетона и железа.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит продвижение в сторону Запорожья. Продвижение РФ в сторону Запорожья также поможет подкрепить группировку, которая воюет с той стороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты планируют наступать на Запорожье. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.

Читайте также:

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред